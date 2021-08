Errol Flynn contra Kant

Los Juegos Olímpicos no son al deporte lo que la imprenta fue para los libros. El filósofo Gustavo Bueno decía que la imprenta de Gutenberg imprimió libros malísimos y auténticas majaderías, y eso no era tan fácil cuando el soporte de los libros era el pergamino o el papiro porque escribir letra por letra exigía afinar mucho. La imprenta traspasó el trabajo de la mano del copista a la máquina, y de esta manera era posible poner las estupideces publicadas al mismo nivel de lo que no son estupideces. ¿Sucede eso con el deporte olímpico? ¿Los Juegos modernos conceden espacio, tiempo y atención a deportes malísimos o majaderos como el karate, el surf, la escalada deportiva, el monopatinaje, la vela o el baloncesto 3x3? ¿Cómo es posible que la imprenta olímpica conceda el mismo valor a una medalla de oro en tiro o en doma que a una medalla de oro en 1500 metros o en baloncesto? ¿Quién puede soportar una competición de esgrima en unos Juegos Olímpicos después de ver a Basil Rathbone y Errol Flynn (es decir, Guy de Gisbourne y Robin Hood) en “Robin de los bosques”?

De acuerdo, los que no entendemos nada de esgrima preferimos la sonrisa y la perilla de Errol Flynn en “Robin de los bosques” o el descaro de Stewart Granger luchando con Mel Ferrer en “Sacaramouche” antes que esos combates olímpicos brevísimos e incomprensibles. Pero es que muchos nos quedaríamos también con una película de Bruce Lee antes que con los movimientos de Sandra Sánchez que merecieron un oro olímpico en kata. El problema no es la imprenta, sino la formación y los gustos del espectador. Los que niegan al fútbol el pan y la sal no entienden la belleza de un partido que termina 0-0, del mismo modo que una carrera de 10.000 metros es para muchos una fábrica de bostezos. ¿Es menos divertida una regata que una carrera de 100 metros lisos? ¿Tiene más mérito una medalla de oro en balonmano que una medalla de oro en béisbol? Las clases que forman parte del programa de vela olímpica son tan comprensibles para muchos espectadores como la “Crítica de la Razón Pura” de Kant lo es para muchos lectores que disfrutan con la trilogía sol-playa-libro. ¿Cuál es el problema? Tom Sawyer merece nuestro respeto tanto como la analítica trascendental kantiana, y los esgrimistas olímpicos darían una buena paliza a nuestro querido Errol Flynn. No hay deportes olímpicos malísimos o majaderos.