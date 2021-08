Operación, sin anestesia, Messi

Salta la bomba, en el mundo del fútbol y en el otro, también, y se dice que Messi no sigue en el F.C. Barcelona y ello da lugar a especulaciones y opiniones de todo tipo.

Este escenario no es nuevo en el fútbol ya que se trata de cerrar el contrato de un futbolista, muy importante, con un club, partiendo de unos actores que conocen la realidad y, por ello, intentar montar un espectáculo de tal suerte que la actuación de cada uno de ellos no deteriore su imagen.

El presidente del F. C. Barcelona y su junta directiva acaban de ganar unas elecciones y parece lógico que tendrían que conocer la situación económica del club y sabiéndola. su posición se jugaba en tener las soluciones concretas a la misma o arriesgar para salvarla.

Los contratos, al parecer importantes de la plantilla de jugadores, el control económico de la Liga, las posiciones de los futbolistas a defender sus contratos siendo muy remisos a su minoración y más si es para beneficiar a otro, son cuestiones comunes en el mundo del fútbol profesional y de ello, seguro, que es conocedor el presidente del F. C. Barcelona.

Parece ser que el presidente arriesgó ya que manifiesta que “la situación económica del club está peor de lo que creíamos”. Ese arriesgar no tiene muy buena pinta ya que para gobernar un transatlántico como es el F. C. Barcelona no hay que ser prestigiador, hay que tener, sobre todo, una solvencia económica muy importante acorde con lo que genera el F. C. Barcelona.

Por otro lado, el jugador y lo que ahora se denomina “su entorno” tienen, como fundamento inamovible, que la cuestión económica es la base de toda negociación y que las pinceladas sentimentales de vinculación a “unos colores” suena bien para adornar una situación si interesa.

El F. C. Barcelona, para cumplir el límite salarial que tiene aprobado por la Liga, tanteó la posibilidad de revisar, a la baja, los contratos de otros jugadores y, al parecer, ese día los teléfonos no funcionaban y los jugadores no se enteraron de tal posibilidad.

Puede ser que la faceta de prestigiador que, no hay duda, tiene el Presidente del F. C. Barcelona, saque un conejo de la chistera, a última hora, y haga aparecer un escenario nuevo y Messi se quede en el F. C. Barcelona.

Si ello fuera así, el fundamento inamovible que el jugador y “su entorno” tienen en que la cuestión económica es la base de toda negociación, no sufriría perjuicio alguno. Los sentimientos son los fuegos artificiales que se lanzan para endulzar una realidad que es, indiscutiblemente, material.

Esta es la opinión, salvo mejor criterio, de un abogado de pueblo, Vegadeo, sin acritud.