¿Interesa el deporte al Gobierno?

Han terminado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que en realidad han sido los del 2021, derivado de la dichosa pandemia que nos ha asolado (y por ahí sigue haciendo de las suyas), y ha llegado la hora de analizar, con verdadero espíritu de autocrítica, lo que han sido y lo que se deriva para el deporte español. En el medallero no ha habido progresión alguna: mismo número de medallas, 17, que los anteriores Juegos, de hace cinco años en Río 2016. Pero eso sí, cuatro oros menos, tres, por los siete de Río. Si seguimos comparando, uno menos que en Londres 2012; dos menos que en Pekín 2008, y los mismos que en Atenas 2004, y Sídney 2000. Hagan ustedes mismos, queridos lectores de LA NUEVA ESPAÑA, la correspondiente equiparación y observen el resultado de si ha existido progreso positivo de nuestro deporte. (Esperemos que no nos salga el “interesado” de turno, y nos hable de los diplomas olímpicos)

Antes de nada, debemos empezar por las altas esferas del país, y comenzar con la pregunta de este artículo: ¿realmente interesa al Gobierno el deporte? Sin profundizar en demasía, porque no podemos entrar en los recónditos de lo que se cuece en nuestros gobiernos, sí podemos analizar todos los nombramientos, y posteriores cambios, que se llevan produciendo en lo concerniente al máximo estamento del deporte español. Tanto en el Ministerio que se ocupa del Deporte, como los distintos, muchos, variados y de corta duración presidentes del Consejo Superior de Deportes. Muchos de nosotros nos dábamos de bruces cada vez que se producían, y se siguen produciendo, los nombramientos de los responsables de este apartado. Sin profundizar, en lo que todo ello acarreaba, con los equipos de cada responsable, cuando existía un cambio.

No quiero de dejar de mentar a otro de los que sigue siendo una cabeza visible en nuestro deporte, como es el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Lleva demasiado tiempo en el cargo y nada bueno y de progreso ha conseguido, como no haya sido su propio estatus al frente del organismo, y todo lo que ello le acarrea personalmente. En la hemeroteca de nuestro periódico se encuentran varios artículos, con la firma del que esto reseña, dando cuenta de sus actuaciones en el cargo a lo largo de todos los años en el mismo. Reincidir otra vez no va a resultar oportuno, ni servirá para nada, porque para mantenerse en el cargo se hará lo que sea preciso y se empleará la dialéctica de los inútiles. Pero sí sería importante que una persona con una soldada de 100.000 euros anuales diera al deporte un mejor rendimiento. En manos de las distintas Federaciones nacionales que componen todo nuestro deporte está el nombramiento de alguien más capaz para el cargo.

Para terminar, no podemos obviar el esfuerzo, trabajo y sacrificio de nuestros deportistas, que son los verdaderos valedores del mantenimiento deportivo del país (un ¡hurra! enorme para cuatro de los nuestros, Pablo Carreño, Raúl Entrerríos, Saúl Cravioto, y a su entrenador, Miguel García, artífice de ese impresionante K-4 500). Algunos, auténticos desconocidos, hasta que nos sorprenden con sus gestas. Para todo ello han teniendo que sacrificar su vida personal, sus ideales y hasta su forma de vivir para conseguir sus logros. Después es cuando llega el “pasamanos” de los “vividores”.