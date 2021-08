La opinión del día sobre Messi, el Oviedo y el Sporting: Sí, París ya arde

De fondo, los cañonazos que resuenan en la nueva guerra del “fúrgol” español. El asunto ya se ha convertido en un todos contra todos: Real Madrid y Barça contra Tebas; Rubiales contra Tebas; Florentino contra Ceferin; Laporta contra sí mismo... Hay donde elegir. La nueva ruptura del “fúrgol” se pondrá de manifiesto en la asamblea de LaLiga, en la que la mayoría (o eso parece) votará a favor de vender un 11 por ciento de su alma a un fondo de inversión para salvar de la ruina al negocio.

Los modestos se encaran con el tito Floren y Laporta, los dos abusones de la clase. En lo que nos toca, el Sporting votará a favor del acuerdo con CVC. Los rojiblancos necesitan el dinero y su presidente-propietario es vicepresidente de LaLiga. Dos buenas razones para decir: “Sí, Tebas”. Lo del Oviedo está por ver. Los azules, al menos de puertas hacia afuera, no forman parte de la chupipandi de Tebas. Ya han dicho que no les gusta el desigual reparto de la pasta. No hay guerra que se precie de serlo si no es por los billetes. Es lo que hay. Y sí, “mein Führer”, París ya arde.