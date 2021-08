La opinión del día sobre Messi, el Sporting y el Oviedo: Solo es dinero

Y pensar que en el corrupto mundo de las altas finanzas del balón alguien va a poner orden a este descontrol es que se ha fumado algo chungo. Lo demás es dedicarse a esa afición tan española, tan judeocristiana, de querer imponer al vecino cómo tiene que vivir, cómo debe vestir, cuánto tiene que ganar y en qué debe gastarse sus cuartos. Aún los hay por ahí diciendo –y lo peor, gente escuchándolos– que lo que tenía que haber hecho Messi era haber jugado gratis para el Barça. Y que las lágrimas de su despedida no eran más que un teatrillo catalano-argentino que se acabó en cuanto el PSG le puso sobre la mesa 40 kilos anuales más una cuantiosa prima de fichaje, amén de la comisión para papá.

Claro, claro. En “Esssspaaaññññaaaa” hay miles de trabajadores que siguen en sus empresas después de haber recibido una mejor oferta de la competencia. Por mucho que una mentira se repita mil veces, en el fútbol nunca existió el romanticismo. Y ya no hablemos de este fútbol moderno en el que fondos de capital acaban siendo socios industriales de los amos del balón. El único romanticismo que hubo y que hay es el de los que pagan su recibo todos los años religiosamente. Ahí no hay nada que decir. Lo demás es el mercado, pequeño estúpido. No hay amor. Solo es dinero.