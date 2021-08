Reflexión sobre si el deporte interesa al Gobierno

Esta es la reflexión que, a mi modo de ver, responde al artículo del señor Pablo Monella del pasado 9 de agosto de 2021. La verdad es que no sabría responderle con absoluta certeza a dicha pregunta. Pero sí le digo que a cualquier gobierno que se precie le tiene que interesar, por el bien de los ciudadanos, el deporte. Es la base sobre la que se tiene que sustentar el bienestar de un país, sobre todo en la educación de los más jóvenes, y no estoy hablando solo de la competición.

A nivel de competición de estos Juegos Olímpicos me lo pone más difícil porque creo que influyen muchísimos factores, entre los que cabe destacar que muchos de los deportistas con opciones de medalla no hayan podido asistir por diferentes motivos, entre los que se encuentran las lesiones. Estoy hablando de tenis, bádminton...

Como bien dice, no quiero mencionar los diplomas porque lo que cuenta es el metal y concretamente la calidad del metal. De ahí que España haya quedado donde a mi parecer no le correspondía. No solo por el trabajo y el esfuerzo que usted menciona de los deportistas, ya que también hay que destacar la labor de las federaciones para que los competidores alcancen su máximo nivel, encabezadas por el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que desde que se hizo con el cargo en el año 2005 supo unir a federaciones y a deportistas para que el deporte español esté donde está.

Usted dice y yo no sabía que Alejandro Blanco cobra una soldada de 100.000 euros al año. Le tengo que decir que me parece poco para la labor que desarrolla en beneficio del deporte español. Y eso se lo puedo asegurar porque lo he vivido en primera persona, al igual que muchísimos deportistas a los que ha ayudado y sigue ayudando a conseguir los mejores resultados posibles.

Pero a pesar de los cambios que se producen dentro del Consejo Superior de Deportes, poco tiene que ver para que el COE desarrolle su trabajo de aunar esfuerzos y ayudar a federaciones y deportistas a conseguir los objetivos marcados.

Hay un artículo que explica que “España no está consiguiendo pocas medallas, está consiguiendo exactamente las que paga”. ¿Verdaderamente con la que está cayendo se puede invertir más dinero en deporte para conseguir más medallas?