La opinión del día sobre el Oviedo: Ya no hay excusas que valgan

Ya están todos ahí. Ahora hay que empezar a mejorar la imagen de estos primeros encuentros, que ha sido, por decirlo de una forma suave, decepcionante. Es verdad que los aficionados de a pie tendemos a ser muy exigentes con los nuestros. Pero es que en estos tres primeros partidos no ha habido nada que llevarse a la boca. Ni una jugada medio trazada, ni nada medio ensayado con la que alegrar la vista. Nada. Y así llevamos ya bastante tiempo. Ahora queda por ver cuándo empiezan a jugar los nuevos. Ya saben por eso del rodaje y tal. Puede que a muchos no les veamos el pelo en semanas, o meses. O sí, quién sabe. O que algunos de ellos salgan como revulsivo durante los últimos diez minutos para, al final, no cambiar nada porque no hay nada que cambiar. Ya saben también.