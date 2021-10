El pícaro viento del norte, la cuadratura del círculo y Ansu Fati

¿De dónde viene el viento? En “Espartaco”, Varinia explica a Espartaco, con inmensa dulzura, que el viento viene de una cueva. En el lejano norte, un dios vive en esa cueva. Sueña con una muchacha, y suspira. Y el viento de la noche empieza con su aliento. Espartaco, después de la bella y mítica explicación de Varinia, termina riendo con ella (no riéndose de ella) porque en ese momento los dos son tan felices que todo les hace sonreír. ¿Qué quiere Espartaco? Quiere saberlo todo de la naturaleza. Estrellas, pájaros, el Sol, la Luna, el viento. Y, aunque Espartaco ama a Varinia, seguro que preferiría la explicación del filósofo presocrático Anaximandro de Mileto, que decía que el viento es una corriente de aire que se origina cuando sus elementos más ligeros son puestos en movimiento por el Sol. Cuanto el viento se halla aprisionado en densas nubes y se esfuerza por hallar una salida en razón de su fina textura y ligereza, la rasgadura origina el ruido y el contraste con la negrura de la nube produce un resplandor. ¿De dónde viene Ansu Fati y los que, como él, producen un resplandor? ¿Ansu Fati viene de una cueva y su idilio con el gol empieza con el aliento de un dios? ¿O acaso Ansu Fati es una corriente de aire puesta en movimiento por el mismo Sol que acompañó siempre a Samuel Eto´o, Quini o Hugo Sánchez?

¿Nos quedamos con las explicaciones míticas de Varinia, o con las explicaciones racionales de Anaximandro? ¿La belleza del mito, o la contundencia del logos? El problema físico del viento no es como el problema matemático de la cuadratura del círculo porque encontrar una explicación del viento de felicidad que inundó el Camp Nou en particular y el fútbol en general cuando Ansu Fati marcó un gol bello e imposible no es, ni de lejos, como intentar encontrar el cuadrado que tiene un área doble de la de un círculo dado. Varinia no tiene nada que decir acerca de la cuadratura del círculo, pero puede mezclar el amor con el viento. No estamos hablando de matemáticas porque las matemáticas y el mito son agua y aceite. Estamos hablando del viento. ¿El viento viene de una cueva, o es una corriente de aire puesta en movimiento por el Sol?

Puede que Ansu Fati haya cuadrado el círculo vicioso en el que el Barça parecía haberse instalado esta temporada (al menos, en la Liga), pero eso no es lo importante. Lo que importa es el viento. ¿Y saben una cosa? Seguro que Anaximandro de Mileto podría explicar de forma racional esos diez minutos de Ansu Fati en el Camp Nou, pero los futboleros sabemos que, a veces, la culpa la tiene ese pícaro viento del norte que nace de los suspiros de un dios enamorado del fútbol.