La opinión sobre el Oviedo, el Sporting y el Barça: El lisérgico viaje de Koeman

A Gallego no le gusta eso de que suene el “tic, tac, tic, tac…” que señala la llegada del partidazo de Asturias antes de tiempo. “Del derbi no se habla”, dice. Seguro que tampoco le hace mucha gracia al Cuco, que como su colega rojiblanco sabe que los tres puntos en Zaragoza son los mismos que los de dentro de una semana.

Pero, queridos, el “fúrgol” es así. La matemática no existe y la escuadra y el cartabón pueden quedarse para otros menesteres. Y en ocasiones es mejor que así sea. Hace falta fantasía, y sí, por qué no, la anarquía. Sin este punto de desorden no hubiera sido posible disfrutar de jugadores como Iordanov, uno de los clásicos modernos del Sporting que ha pasado por estas páginas.

No le gustaba correr y menos que le apretaran en pretemporada, que para eso había sido mundialista con Bulgaria. Ahora, con un Mundial donde no se sabe ya cuántas selecciones tiene en la fase final y la idea de hacer uno cada dos años, lo de ser mundialista va camino de no tener tanto glamour.

Incluso ya hay quien es internacional con 17 años y media clase de vuelo, como Gavi, al que Luis Enrique ha llamado a filas para indignación del frente sur merengue. Con Ramos en paradero desconocido en lo deportivo, y dedicado a tareas publicitarias y de representación para justificar la nómina que recibe del PSG, solo queda dar a Luis Enrique por la vía culé. Sin obviar que al gijonés le va la marcha, y mucho.

Con Ramos en paradero desconocido en lo deportivo, y dedicado a tareas publicitarias y de representación para justificar la nómina que recibe del PSG, solo queda dar a Luis Enrique por la vía culé

Mientras, el “Walking dead” de Koeman parece que ha llegado a su final. Como no podía ser de otra manera, la conclusión del serial es un episodio surrealista más que añadir a este viaje lisérgico: despedido después de un partido que aún no se ha disputado. El holandés se ha soltado la melena e incluso ya se permite hacer bromas sobre el fin de sus días.

Ya en serio, alguien debería hacérselo mirar. El héroe de la primera Copa de Europa culé, clave en los esquemas de Cruyff, se merece algo más. Una cosa es no tener dinero, y otra muy distinta es no tener ni clase, ni dinero.