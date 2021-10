Las previas de los equipos asturianos de Segunda RFEF

Ceares y Llanera: Duelo de necesitados

Campo: La Cruz

12 horas

Árbitro: López Vila (Gallego)

Dos recién ascendidos, el Ceares y el Llanera, se citan en La Cruz en la búsqueda de puntos que les acerquen a su objetivo común, la permanencia en la Segunda RFEF. Los de Pablo Busto intentarán olvidar la estrepitosa derrota sufrida en Luanco (5-1), mientras que el Llanera espera conseguir su primer triunfo en la categoría, que se le escapó en la pasada jornada en el tiempo de añadido. “Ya toca”, aseguró el técnico llanerense, José Luis Rodríguez.

El partido, en palabras del entrenador cearista, Pablo Busto, se plantea “complicado”. El Llanera llega a la cita en busca de su primera victoria del campeonato (hasta el momento suma tres puntos, todos ellos logrados en sendos empates). El técnico teyero avisaba en la previa del peligro del conjunto visitante. “Son peligrosos en dos aspectos: con espacios, porque tienen jugadores muy rápidos y verticales; y en el juego directo y jugadas de estrategia”, advirtió Busto. Dos armas contra las que los teyeros tendrán que defenderse, ejemplificando esta “contundencia” que les faltó en el encuentro frente al club luanquín.

“Tenemos que aprender de los errores”, incidió Busto como mantra para lograr la segunda victoria de la campaña. La primera de ellas, sintomáticamente, también se logró en La Cruz, frente al Arenteiro. De ahí la importancia que Busto concede a su afición. “Es siempre clave”, remarca, “les estamos muy agradecidos, es espectacular, no dejan de animar”. Por todo ello, el técnico gijonés no duda de que, un encuentro más, los seguidores cearistas “van a ser un apoyo fundamental”.

Entre ellos estarán dos muy especiales: Aitor Cañedo y Mario Buelga, que apoyarán al equipo desde la grada al no poder hacerlo desde el campo, debido a sus graves lesiones, rotura del ligamento cruzado de la rodilla, por lo que no podrán jugar en lo que resta de temporada. Un aliciente más para buscar la victoria. “Estamos fastidiados por lo que transmiten a nivel deportivo y humano, son dos jugadores muy importantes”, explicitó Busto sobre ellos. “Son muy queridos, transmiten mucho en los entrenamientos y los partidos y siempre contagian su entusiasmo y alegría”, incidió. Una fórmula que ahora confían en poder seguir realizando, aunque sea desde la grada. “El vestuario está fastidiado, porque no lo esperábamos”, subrayó Busto sobre la situación sobrevenida, “tenemos ganas de resarcirnos”.

El entrenador del Llanera, José Luis Rodríguez, remarcó que “va siendo hora de ganar el primer partido”, prometiendo “seguir en la misma línea” del último encuentro, aunque introduciendo algún cambio en la alineación. Cuenta con las bajas de Pantiga, lesionado de larga duración, y Pape, pendiente del reconocimiento médico.

El Avilés, a por el líder

Campo: Suárez Puerta

17 horas

Árbitro: Maté Rincón (Castilla-León)

El Real Avilés se enfrenta hoy al que probablemente sea el encuentro más complicado en lo que va de temporada. Los fabriles reciben en el Román Suárez Puerta (17.00 horas) al líder de la Segunda RFEF, el Unión Adarve madrileño. Un reto de altura que no incomoda a los de Chiqui de Paz, que buscarán contra el conjunto capitalino su segunda victoria del curso. La primera de ellas, de hecho, la lograron en este mismo escenario: en el debut liguero, en casa, contra el Marino de Luanco, por un apretado 2-1.

Los locales llegan a este encuentro con seis puntos en su casillero, merced a la mentada victoria y tres empates. El último de ellos, la pasada jornada, sin goles, frente al Coruxo, en tierras gallegas. El conjunto fabril no conoce aún la derrota en la nueva categoría del fútbol patrio. Una racha de imbatibilidad que tendrá esta tarde su mejor toque de queda, recibiendo al líder de la categoría. Los madrileños vienen dispuestos a poner a prueba esta impoluta racha. Y cuentan con armas de sobra para ello.

El Unión Adarve llega a Avilés comandando sólidamente la clasificación y sin conocer –al igual que los locales– la derrota en lo que va de temporada. Los madrileños suman tres victorias –dos de ellas en casa– y un empate. El último triunfo, el pasado fin de semana, con la contundencia de un líder: se impusieron por un claro 3-0 en su campo al Navalcarnero, en el derbi madrileño.

Unas estadísticas que no asustan a los avilesinos. Además, para este encuentro Chiqui de Paz recupera a Sergio García y Ródenas tras superar sus lesiones. Son baja, no obstante, Pereira y Guille Vázquez. La convocatoria está así formada por Davo y Mario de Luis como guardametas; Nacho López, Prendes, Estellés, Gómez, Cristian Moreno y Juanmi Carrión; los centrocampistas Vidorreta, Javi Pérez, Fernando y Xabi Cárdenas; los atacantes Juan Perea, Kilian Gran; Mabwati, Hualde y Iago Díaz; y los delanteros Natalio, Sergio García y Ródenas.

En la previa del encuentro, el entrenador fabril insistió no obstante en que “no nos influye que el Adarve sea el líder, la tabla ahora no es fundamental”. Además, Chiqui de Paz quiso aplaudir a sus jugadores. “Estoy contento, veo a un equipo que va a por los partidos”, subrayó. Además, hizo un llamamiento a la afición para que apoye al equipo. “Me gustaría que los chicos se sintieran arropados por la grada”, remarcó, “espero que se vea un gran ambiente”.