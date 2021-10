También aburría Irureta, decían

El Oviedo ha arrancado esta Liga serio, bien armado, con un bloque más compacto que nunca desde el regreso al fútbol profesional. “Eres zigandista”, me comentaron estos días por decir algo así más o menos. No. El único ismo, cuando del club del Tartiere se trata, el oviedismo. Pero que sea uno de los equipos menos goleados tras ocho jornadas y que la única derrota haya llegado frente al actual líder, ante el que se pudo rascar algo más que una derrota por la mínima en los Juegos del Mediterráneo, son indicios de que el equipo trabaja de forma ordenada y con criterio. Entonces el primer paso es firme porque dicen los que más saben de esto, los entrenadores, que un equipo se empieza a construir desde la defensa, bueno, mejor por los conceptos defensivos de todo el equipo, que en la plantilla azul no hay estrellas con licencia para no ayudar en las labores más grises. Habrá quien sostenga que falta el gol, que no hay espectáculo. También algunos decían que aburría el Oviedo de Irureta. “Pues que me fichen a Van Basten”, rebatía el único míster que llevó a los carbayones a la UEFA hace 30 años. El sábado disfrutaremos de un derbi con pasión en la grada, que ya hacía falta. Esperemos que con normalidad, nueva o vieja, Ziganda mantenga la racha en los partidos de rivalidad ante el Sporting. Y si no, a seguir currando porque los objetivos se alcanzan a final de temporada. La Segunda es larga, no acaba en octubre.