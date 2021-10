Pierdan toda esperanza. Aquellos que creían que por fin el derbi se iba a jugar en el césped, entre dos equipos que emiten buenas sensaciones, ya saben que no hay nada que hacer. El derbi no es de David Costas, Luismi, Borja ni Obeng. Tampoco de Mariño, Babin, Fran Villalba o Djuka. Desde hace años es suyo, de los que se sientan en los despachos y, atendiendo a razones que a la razón escapa, urden estrategias con un lema tan simple como pobre: al enemigo, ni agua. Por eso, cuando el regreso del público a las gradas debía de ser motivo de fiesta y exaltación de la asturianía, volvemos a las pullas, a las indirectas, a los “y tu más”, a tirar la piedra y esconder la mano. Y, mientras vuelan los puñales desde un lado y otro, a oviedistas y sportinguistas no les queda otro remedio que asumir el discurso oficial y sacar la bufanda porque como esto no hay quien lo entienda cada uno va con los suyos. Por el camino quedan otras víctimas, como César Martín en una orilla y Joaquín Alonso en la otra, gente sensata y de paz en el sitio inadecuado y en el momento más inoportuno. Así que el derbi de la ilusión empieza mal por culpa de los que mandan, que lo han vuelto a hacer. Y aunque un vistazo a la clasificación invite al optimismo, tampoco se hagan muchas ilusiones: a la hora de la verdad, un derbi casi siempre equivale a mucho ruido y poco fútbol.