La opinión del día sobre el Oviedo y el Sporting: La resaca sin final

Un sábado a las nueve y sin restricciones de aforo. Hambre acumulada de salir de casa y de fútbol en directo. Sumen todos los factores y, salvo una ola de frío polar que quite las ganas de asomar la nariz hasta para recoger millones, puede que el resultado que les salga sea una entrada en El Molinón de las de los buenos tiempos. Por lo demás, fiarse de que el último no va a presentar batalla sería abrazarse a la ingenuidad. Y no están los tiempos como para ir regalando puntos.

Mientras, a 28 kilómetros, toca jugar contra el filial de la Real Sociedad, club al que se le pone de ejemplo de cómo ha sabido conjugar el trabajo de cantera con el acierto a la hora de traer tropas del extranjero. Es la fórmula de la felicidad eterna que muchos clubes han buscado como si se tratara de El Dorado con desigual fortuna.

Sea lo que sea, con resaca tras el derbi o sin ella, la vida sigue, incluso en los Juzgados, donde han llegado los incidentes previos al partido. La otra resaca, en manos de los jueces, y el follón por el gol de Mbappé a la España de Luis Enrique, en todas las tertulias. Queda partido. Mucho.