El “run run” de Ziganda

Ziganda oye el “run run”. Como para no oírlo. Debería estar sordo. Porque hace ya tiempo que el susurro subió de tono, por mucho que la última victoria haya conseguido acallar algo los ánimos. Pero el navarro lo tiene bien fácil para silenciar a los críticos, le basta con empezar a ganar partidos. Parece sencillo. Basta con tener un equipo más valiente en el campo, que no baje los brazos cuando vienen mal dadas y que no acabe la mayoría de los partidos encerrado atrás achicando agua y defendiéndose de rivales que, en algunos casos, son inofensivos. Parece fácil, pero no lo es. Y encima el Málaga es un mal rival para acallar las voces, para apaciguarlas. Muy mal rival. Incómodo. Tocón. Incisivo. Vamos, de esos que no le gustan a Ziganda porque no suele encontrar por dónde meterles mano. Así que el Oviedo parece condenado a un “run run” que se puede convertir en un eco eterno, que crezca con los múltiples empates y se magnifique en las derrotas, y que se acalle durante las semanas de victorias. Raras por ahora. En lo que supongo que coincidirá Ziganda es que el equipo no ha dado la talla todavía. De este Oviedo se esperaba más. Mucho más. O, al menos, eso se vendió durante el verano, que había mejor plantilla, mejores jugadores. De momento, no lo han demostrado y han condenado al equipo a la desidia del empate. Y así no se calla el “run run”.