La opinión tras el Sporting-Almería: Los renacidos y los de la crisis

Sin gol, no hay paraíso. Pero a veces no lo es todo. O sí. El Oviedo tiene a un renacido Borja Bastón, que gracias a dos buenas tardes ha salvado a su jefe del despido. Pero no solo de pan vive el hombre, sobre todo las clases medias que no tienen a un Haaland, Lewandowski o Cristiano. Por eso hay que tener peso en la otra área, en la que los que están de espaldas a la portería, la suya, deben ser destructores y, ahora en este fútbol moderno, los primeros constructores.

En Gijón está pasando factura la incapacidad de los de Gallego para reventar el partido en esos minutos en los que Fran Villalba está de dulce y Djuka las tiene para hincharse. La segunda línea ya no aporta goles y el montenegrino está en esa fase en la que sus disparos rebotan en la carne del portero en lugar de en el fondo de la red.

Y si encima no hay mucha más pólvora entre los reservas, en partidos frente a potentados como el Almería acaba pasando que cae del cielo un golito en contra en el descuento, y para la cama con las nalgas escocidas por el azote.

La mala racha ya es crisis, por mucho que se quiera vivir en una isla de buenas sensaciones, mala suerte y conspiraciones arbitrales. Por lo demás, a los rojiblancos les queda el consuelo de que nada está perdido. Ahora llega la hora del entrenador, la de gestionar la peor crisis de resultados desde que aterrizó en Gijón.