Pravia, en modo pasarela por el deporte asturiano

“¡Guapo, guaaapo!”. Era una cita deportiva, pero bien podía haber sido una gala de los “Oscar” a la asturiana. “Guaje, ven pa’ acá, vamos sacanos una foto”. Y el Guaje, como no, fue. El Guaje era David Villa, recibido por una multitud que desafió al frío y a la lluvia ayer en Pravia en una tarde con cierta similitud al día de los Premios Princesa. Mucha policía, muchas vallas de seguridad, muchos saludos oficiales y muchos, pero que muchos selfis. Fernando Alonso se bajó de un todoterreno Renault y no dijo “no” a ninguna foto. Llegó de copiloto, pero avisó. “Para la vuelta lo voy a llevar yo, que no me gustó alguna cosa que vi”, diría tras el recibimiento, ante un auditorio entregado a todos los deportistas. Villa y Alonso fueron las estrellas y Marcelino bien pudo llevarse el premio al “tardón”. No confirmó su presencia hasta ultimísima hora y ayer fue el más rezagado. Entró a la carrera. Poco antes que él hizo acto de presencia Adrián Barbón. “Buenos días”, dijo nada más llegar a los presentes. El problema es que eran las 19.00 horas. “Es que no sé dónde vivo. Van a pensar que estoy majareta”, se excusó Barbón ante las autoridades.

Entre otros, Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo; Berta Piñán, consejera de Cultura; Beatriz Álvarez, directora general de Deporte; Clara Sierra, directora general de Juventud y David Álvarez, alcalde de Pravia, orgullosísimo durante el día y departiendo con Barbón. Un Barbón que como dijo no mete goles ni gana carreras, aunque también le piden autógrafos. “Presidente, ¿nos sacamos una foto?”. Y Barbón responde: “Sí, ¡ho!”. La de ayer fue además una gala emotiva en la que se escapó alguna lagrimilla. Íñigo Domínguez, presidente de la Asociación Prensa Deportiva Asturias, se emocionó hablando de María Cruz Millán, que organiza el protocolo y está a punto de jubilarse. Algo parecido le sucedió a Enzo Ferrero, un argentino entre asturianos. Todos unidos, como una gran familia, con mascarilla, pero sin distancia, por el deporte asturiano, quizás pronto deporte asturianu. O no. O sí.