Dos carencias “nuevas”

Lo peor del Sporting, por más que digan los que miden el fútbol en puntos por partido, no es que lleve cinco jornadas sin ganar sino que cada semana da una mayor sensación de fragilidad, con la excepción del último duelo en El Molinón, frente al Almería. A los fallos defensivos, un lunar en los tiempos de vino y rosas del principio de temporada que se ha convertido ahora en horrenda verruga, se han sumado recientemente otras dos carencias que, aunque sabidas de alguna manera, no habían sido tristemente trascendentes. Uno de esos problemas es la angustiosa ausencia de gol cuando Djuka no da en la diana. Y el otro es la preocupante falta de seguridad en sí mismo del equipo, producto de un derrumbe psicológico. Ante lo primero, poco margen de maniobra tiene el entrenador tras el casi confirmado fiasco de Campuzano, fichaje suyo. Ante lo segundo, David Gallego puede y debe actuar cuanto antes.

El equipo arriba ni está ni se le espera a pesar de que en la mediapunta sigue mandando con solvencia Fran Villalba, uno de los jugadores con mayor calidad de la categoría. Las bandas no aportan puntería y el balón parado tampoco reporta alegrías. Miedo da pensar cómo sería un futuro próximo sin Djurdjevic. Y algo tendrá que planear la dirección deportiva de cara a la Navidad, que está mucho más cerca de lo que parece. Mención aparte merece la cuestión emocional, muy determinante para la práctica del deporte por mucho que suene a tópico de entrenador en horas bajas. El Sporting pudo puntuar en varios partidos recientes que acabó en blanco. Y es humano dudar cuando el trabajo no obtiene recompensa. Como en Segunda las rachas vienen y van igual que las mareas, toca pausa y no histeria. Apenas acaba de empezar noviembre.