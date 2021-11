La opinión del día sobre el Sporting y el Oviedo: Gallego y el selfi de Vallina

El gran inicio del Sporting se ha ido disolviendo como lo hace en una película de mafiosos el cadáver de un chivato en un barril de ácido. Las buenas sensaciones se han esfumado. Los puntos hace tiempo que ya se fueron. Empieza ahora el run-rún sobre el entrenador y su crédito. Seguro que Gallego anda bien de cash. Luego otra cosa diferente será lo que piense la grada de El Molinón, muchas veces escasa de paciencia.

De ahí que no extrañe el mensaje lanzado por Cuéllar de que no pasa nada, que no hay que sacar de madre llevar tanto tiempo sin ganar y que quien se queja solo lo hace por el gusto que hay por el morbo, por “el hablar mal” y por el triunfo del pesimismo genético. Lo dice el líder. Así que todos a callar.

Mientras, a 28 kilómetros las cosas siguen como siguen. La losa del Oviedo continúa estando en el Tartiere, donde cualquiera que pasa por allí regresa a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Con un agujero tan grande es imposible dar ese salto de calidad y en la clasificación que todos esperan. A los azules les queda el consuelo del debate sobre la ciudad deportiva y el viaje del presidente Vallina a México, con selfi incluido con el patrón.

Por lo demás, risas en Barcelona. Xavi impondrá la mano dura: multará al que llegue tarde, obligará a los chicos a madrugar y nada de estar por ahí de comedia antes de los partidos. Seguro que Piqué ya ha tomado nota. Seguro.