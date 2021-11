Después de una sucesión de derrotas digamos que honrosas, asumibles, el Sporting se ha topado con un nuevo resultado negativo pero en esta ocasión sin los atenuantes que hasta el momento se podían esgrimir. Unas veces los errores eran propios, pero menores, como los hay en todo juego y con carácter individual. Ahora son grupales, colectivos y reiterados. En otras ocasiones se podía hablar de perjuicios arbitrales, que los hubo y que como es bien sabido a final de la competición se suelen igualar bastante. Dicen los expertos en ese mundillo arbitral, y hasta con estadísticas en mano, que así es. Pero cuando se concentran en el tiempo se siente una conspiración: “los árbitros nos están hundiendo”. La verdad es que en estos momentos buscar el origen de los desastres fuera no es muy realista.

En Zaragoza se jugó el peor partido de la temporada. Se agudizaron los errores en defensa y quedó la sensación de que el triunfo de los maños se había quedado corto para lo puesto sobre el campo por unos y otros. A Babin, siempre firme, se le veía inseguro. Los laterales mal, en especial por la izquierda. Ese estupendo centro del campo que funcionaba a la perfección estuvo enredado en más errores no forzados que nunca. La clarividencia en el juego de Villalba esta vez le abandonó; cuando tocaba pasar, driblaba y cuando…pues tampoco. De los de vanguardia poco que decir positivo. La lucha, que es cierto que no faltó pero poco más. O sea, la nada.

Los que fueron hasta Zaragoza o los que lo sufrieron ante la televisión se extrañaban por los cambios que no llegaban. A lo mejor por no señalar culpables, a lo peor por no esperar mejoría con ellos, quién sabe. Pero si las derrotas se encadenan: crisis. Y si hay mal rollo por quién tira una falta, crisis bastante preocupante.

