La opinión sobre el Oviedo, el Sporting y la Roja: Ibra y la Navidad azul

Habrá que fijarse bien si en las casas de apuestas cotiza lo de acertar cuántos canteranos del Sporting se estrenarán de inicio ante la Real Sociedad B ante la plaga de bajas que tiene Gallego por las lesiones y el virus FIFA. Los veteranos en esto del “fúrgol” lo tienen claro y apuestan por una alineación en la que no habrá ni un guaje de los salidos de esta hornada 2.0.

La cosa, cuentan, es que habrá laterales que acabarán de extremos y extremos que jugarán de delanteros. Habrá que esperar a ver la tablilla con el once y cuántos de los muchachos tendrán minutos en la segunda parte, no vaya a ser que la filosofía galleguista de retrasar los cambios se lleve hasta las últimas consecuencias.

Mientras, a 28 kilómetros empieza a notarse la cercanía de la Navidad. Cuentan que en la capital, en Nochebuena, desfilará Papá Noel junto a renos y elfos al mismo tiempo que alguno de los que llegaron para marcar las diferencias en el equipo del Cuco estará haciendo las maletas ante la falta de minutos.

Un cuento más viejo que la propia Navidad. Y es que el mercado, el de invierno, ya está ahí, si es que alguna vez se fue. Turrón de Suchard y cava cabezón para asistir a cómo los mercaderes mueven jugadores de aquí para allá.

El “fúrgol” es un planeta habitado por muchos culos inquietos que no encuentran su sitio o no consiguen convencer al entrenador de turno. Y el Oviedo no es ajeno a ello

Por lo demás, los bombarderos preparados para arrasar las posiciones de Luis Enrique han tenido que volver a la base. Todo el mundo esperando el regreso de Ibra, y Suecia, a la lona. Hoy, Georgia es mucha Georgia. Qatar está más cerca. O al menos, debería.