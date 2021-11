La opinión del día sobre el Oviedo y el Sporting: El sorpasso y lo que mola ganar

No hubo sorpasso, pero ya queda menos. El Oviedo, punto a punto, sigue fiel a la tradición de construir su futuro sobre los empates. La sensación de los que analizan diariamente el microcosmos azul es que este año sí que hay equipo para más, pero... Misterios del “fúrgol”. Nunca se sabrá si es por falta de ambición de los de dentro del campo, de los de fuera o es que el chicle no estira más. La afición, la que paga y traga, aunque ya no calla, parece que se ha instalado en la resignación ante el estancamiento del equipo del Cuco.

El entorno azul tiene prisa por volver, volver, o, al menos, probar la sensación de lo que es estar en puestos de privilegio una buena temporada. Son los tiempos del balón, en los que no hay paciencia para nada y a falta de 26 partidos una nube se convierte en la tormenta del fin de los días. Con una racha tan nefasta como la rojiblanca los análisis sobre lo que está sucediendo ya alcanzan más arriba. Es el turno de Javi Rico, al que ya afean no haber fichado más Mientras, a 28 kilómetros comienzan a vislumbrarse movimientos orquestales en la oscuridad, que se desconoce si están o no avalados por los habitantes de la zona abuhardillada de Mareo. El punto rojo de la mira láser de los francotiradores ya apunta a la cabeza de Gallego, al que lo sucedido el viernes ante la Real B, discurso pospartido incluido, ha hecho mucho daño entre la feligresía. Pero con una racha tan nefasta como la rojiblanca los análisis sobre lo que está sucediendo ya alcanzan más arriba. Es el turno de Javi Rico, al que ya afean no haber fichado más. Lo de casi siempre: la cantera mola, pero mola mucho más ganar.