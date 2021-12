La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Calienta, que sales

El imparable nivel de contagios que se está produciendo en la sexta ola del covid está reventando cualquier burbuja. La primera, la del deporte profesional, blindado con test, mascarillas y distancia social del resto del mundo. Pero no hay manera. Uno de los clubes a los que el covid ha vuelto es el Sporting. Hay algunos casos en el filial y otros en el primer equipo. No se dan nombres por eso de que, al parecer, los contagios se han producido fuera de las instalaciones rojiblancas y en tiempo de vacaciones de los chavales, por lo que no es plan de que los desaprensivos de las redes ensayen su puntería.

La realidad es que todo apunta a que de esta ola no se va a librar ni el del carrito de los helados. Habrá que ver cómo vuelven los equipos a la competición, pero está claro que el coronavirus se viste de nuevo de corto. Un brote a destiempo puede descabalgar a un equipo campeón o hundir a uno que se movía plácidamente por la liga. Ya sabemos cómo se las gasta el virus y lo que les cuesta volver a coger la forma a los jugadores a los que les pega duro. Por lo demás, a la espera de saber qué va a pasar con las “San Silvestres” más multitudinarias, si valdrá con la mascarilla o habrá que ir “por lo segao” y conduciendo por la sombra Aunque parece, solo parece, que esta vez los efectos son menores. Por lo demás, a la espera de saber qué va a pasar con las “San Silvestres” más multitudinarias, si valdrá con la mascarilla o habrá que ir “por lo segao” y conduciendo por la sombra. Por si acaso, vayan calentando, que igual les toca salir... corriendo.