¿Puede enviarme su monografía sobre los tipos de ceniza?

A diferencia de la Premier League, la Liga española de fútbol se detiene en Navidad como quien pulsa el botón de pausa en el vídeo para poder ir al baño sin prisa. El fútbol todavía no se ha enterado de que los partidos de Liga son esenciales no tanto en primavera como en las semanas de Navidad, cuando los chavales están de vacaciones y pueden convertir un estadio de fútbol o el sofá del comedor en una fiesta de luz, color y emoción. Los ingleses, que no entienden tantas cosas, sí entienden que el fútbol no puede parar para que los futbolistas cenen en paz con sus familias, sino que debe continuar para que los aficionados cenemos con las nuestras al calor de un partido. Las chimeneas están muy bien para las comedias románticas ambientadas en la Navidad o para calentar el hogar de los Bailey en “¡Qué bello es vivir!”, pero no hay mejor chimenea para un futbolero que un partido ardiendo en el televisor o abrasando el césped en el estadio. ¿El fútbol desaparece en Navidad? Sí. Pero no.

Sherlock Holmes, el gran detective creado por Arthur Conan Doyle, recibe todos los años miles de cartas en su dirección del 221B de Baker Street, en Londres. ¿Cómo es posible? Holmes es un personaje de ficción y, si no lo fuera, ya estaría tan muerto como Don Quijote, como Guillermo de Baskerville, como Anna Karenina, como Tom Sawyer o como Madame Bovary. Hay niños que escriben a Holmes pidiéndole un autógrafo, policías que escriben al maestro del razonamiento deductivo solicitando una ayudita para resolver alguno de sus casos, lectores empedernidos que suplican una aventura más al detective enjuto cuya estatura sobrepasaba los seis pies, estudiosos que lamentan que el hombre que consumía cocaína en una solución al siete por ciento cuando no estaba trabajando en un caso a la altura de su inteligencia no haya ganado el premio Nobel de Química. En una ocasión, un tabaquista de Filadelfia escribió al 221B de Baker Street porque estaba interesado en recibir una copia de la monografía de Holmes sobre los distintos tipos de ceniza. Y lo entiendo. Como entendería que en estas semanas sin fútbol llegaran cartas a la sede de la Liga Nacional de Fútbol Profesional escritas por niños, policías, lectores o estudiosos del fútbol. Niños que piden un autógrafo de un futbolista que, como Holmes, no existe en Navidad pero que se sabe que está. Policías que preguntan por la desaparición de los partidos del fin de semana. Lectores de periódicos que insisten en que la aventura de la Liga continúe una jornada más. Estudiosos que lamentan que una visita al estadio con los niños no pueda ganar el premio Nobel al mejor regalo de Navidad. Y aficionados que escriben a una dirección fantasma con la esperanza de que el fútbol en Navidad, ese personaje tan de ficción como Sherlock Holmes pero igual de enraizado en la cultura popular, sepa que niños, policías, lectores, estudiosos, ingenieros, profesores, enfermeros, biólogos marinos, reponedores, mecánicos, transportistas, pasteleros y hasta pastores de Belén quieren que las aventuras del Barça, del Sporting de Gijón, del Betis, del Almería o del Levante continúen mientras suenan los villancicos. No me extrañaría que un tipo de Leganés escribiera en Nochebuena al 221B de Baker Street interesándose por una copia de la monografía de Vinicius Jr. sobre los tipos de regates. Porque Holmes no existió y Vinicus Jr. no regatea en Navidad, pero sus monografías sobre los tipos de ceniza y de regates son tan reales como la envidia que los futboleros tenemos al fútbol inglés.