Lo entiendes si estás dentro

Hace años el Real Oviedo adoptó este lema y tengo que reconocer que fue el más acertado con la realidad que me tocó vivir. Entiendes, si estás dentro, el fútbol en general y el femenino en particular. Desde fuera, como un aficionado más, todo se ve desde ese prisma, desde esa realidad, pero si lo vives día a día el prisma cambia de manera radical. Gira 180 grados.

Estamos cansados le leer y oír que el fútbol femenino está cambiando, que está viviendo una “revolución” y que existe un crecimiento brutal. Si crecimiento brutal es que la gente lo conoce como un deporte más, afirmo que sí, que es brutal, pero para mí eso no es brutal. Al inicio de la temporada 20/21 se anuncia a bombo y platillo la profesionalización de la Primera División, pasándose a llamar la liga “Ellas”. ¿Cuál es la realidad a día de hoy? Que “ellas” están más cerca de la huelga por el incumplimiento de compromisos que de otra cosa.

Creo que el problema está en el punto de partida y no es otro que la comparación con el fútbol masculino. No se puede comparar un deporte que mueve miles de millones de euros a lo largo de todo el mundo con un deporte que casi se le puede considerar embrión. Muchos me podréis decir “pero, Pedro, si es lo mismo, es fútbol”. Sí, es fútbol, pero el femenino tiene que ir solo, tiene que ir adoptando sus propios roles y nunca querer compararse. Tiene que recorrer su propio camino.

Tuve la fortuna durante 5 meses de ser director de comunicación y marketing del Real Oviedo Femenino y, ¿qué descubrí? La importancia de la marca Real Oviedo en Oviedo y en Asturias. Sabía de su potencial, pero cuando la puedes representar compruebas que lo que pensabas se queda corto. A nivel comercial, que un posible cliente conozca la marca que representas te abre la puerta. En el caso de los patrocinios, ser Real Oviedo hace que esa puerta se abra de par en par. A nivel comunicación pasa exactamente lo mismo.

Cualquier medio te pica a la puerta en los fichajes, al inicio de la liga, en un derbi…. Mucho camino con alfombra roja (en este caso azul) que otros clubes tienen que tirar de pico y pala. Me atrevo a decir que como marca en Oviedo es la principal. Y eso es un diamante en bruto.

¿Que todo es mejorable? Por supuesto. ¿Qué no es susceptible de mejora hoy en día? Lo que se necesita es un equipo de profesionales, de gente que sea buena en su faceta y que se le deje trabajar. Un equipo de fútbol no son solo las que juegan al balón. Seguramente son las más importantes, pero hasta el más mínimo detalle influye para que las cosas en el verde salgan de la mejor forma posible. Siempre se aprende más de los errores que de los aciertos, pero hay una máxima en el fútbol y no es otra que “nada ni nadie por encima del escudo”.