La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: El nivel de exigencia

Todos coinciden. En 2022, la vida sigue igual. El Sporting vuelve a atascarse en todos los sentidos y el Oviedo gana, pero sigue suspirando como enamorado abandonado porque no acaba de meterse en puestos de play-off. Aunque peor es lo de Gijón, donde la tropa ya ni protesta.

Entre la afición rojiblanca se ha instalado la peligrosa sensación de que ya no hay que hacer cuando no hay nada hecho. Y lo primero, visto lo visto, es sumar los míticos 50 puntos para evitar sustos innecesarios de aquí a finales de temporada. Luego ya se verá. O no. Arrancando enero, ya se vislumbran cositas entre el humo de la pólvora y los fuegos artificiales que se suelen lanzar todos los años antes de tiempo. Por ejemplo, que el Girona ya está ahí arriba.

Ojo, que cada año que pasa quedan menos plazas de ascenso para los enterrados en vida en Segunda dado que los descendidos se quedan con alguna de ellas. Los escudos, las camisetas y la historia cada vez pesan menos

Al igual que varios de los favoritos: el multimillonario Almería y dos de los tres descendidos, Eibar y Valladolid. Ojo, que cada año que pasa quedan menos plazas de ascenso para los enterrados en vida en Segunda dado que los descendidos se quedan con alguna de ellas. Los escudos, las camisetas y la historia cada vez pesan menos.

Y si no que se lo digan a los dos equipos asturianos y al Zaragoza, Málaga y Las Palmas. ¿Cuántos años en Primera sumarán entre los cinco en la última década? La suma debe meter miedo. Por lo demás, lo dicho, todo sigue igual. El Madrid pierde y media nación cae en el drama; el Barça gana en Mallorca y su entrenador asegura que es una victoria “histórica” que “vale un imperio”. El nivel de exigencia ha caído a mínimos históricos, así que todos tranquilos.