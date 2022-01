Ricardo Hevia, el baloncesto hecho verdad

“¡Llevo toda la mañana sacando burros, y aún tengo la cuadra llena!” o “los obreros están desde las seis de la mañana en el andamio y vosotros estáis aquí meando Varon Dandy, ¡estoy hasta los cojones de aguantaros!”.

Estas eran solo dos de las muchas frases con las que el gran Ricardo Hevia abroncaba a veces en los entrenamientos de los años 80 y 90 a sus jugadores de la entonces Liga ACB de baloncesto. El bueno de Ricardo, tristemente fallecido el pasado sábado, en el fondo solo pretendía motivar a sus chicos como fuera para hacerlos mejores deportistas y personas más cabales. Ellos lo sabían y, por eso, a pesar de su elevado nivel de exigencia y su, en algunos momentos, volcánico carácter, sentían adoración por este sabio trotamundos de los banquillos. Le querían porque Ricardo era pura pasión por el baloncesto y siempre fue ecuánime en sus decisiones.

Un tipo directo, sin filtros, muy de verdad para lo bueno y lo malo, auténtico en todo lo que hacía y decía. “No me gustan los que juegan con smoking y mi obligación es ser sincero y explicárselo a la cara; primero vencer y luego convencer”, me comentó en varias ocasiones. Una franqueza e insobornable independencia que siguió llevando a gala después de retirarse de los banquillos en las páginas de “La Voz de Galicia”, donde hasta pocos días antes de su muerte analizaba a su querido Breogán. También fue una voz inconfundible en las transmisiones de la televisión gallega.

Entrenador vocacional, trabajador hasta la obsesión, honrado en la vida y en el deporte y, sobre todo, extraordinario ser humano, Hevia no lo tuvo fácil para llegar a la élite –lo hizo con casi 50 años ya– y representaba el paradigma de la cultura del esfuerzo, la responsabilidad y la ética, valores que se imponía primero a sí mismo y que después reclamaba de manera innegociable a todos sus jugadores por muy estrellas que fueran o creyesen ser.

Así, Ricardo confeccionó cual esmerado artesano auténticos equipos de autor, trabajadas fotocopias de su entrenador. Eran los suyos conjuntos duros, sacrificados, correosos, fuertes en defensa y rápidos en el contraataque, casi siempre temibles y muy difíciles de vencer. Apasionado de la cantera, poseía también una extraordinaria intuición para “pescar” potenciales talentos en el mercado internacional y era un genio en la preparación psicológica de sus jugadores, disciplina aprendida no en la Universidad sino en la larga carrera de la vida y los vestuarios.

Elevado a la categoría de mito, pionero de la ACB con más de 200 partidos en su haber y técnico más laureado de la historia del baloncesto asturiano, Hevia residía en Lugo desde hacía treinta años, pero mientras su salud se lo permitió volvía una vez al mes a su Mieres del alma y hablaba todos los domingos por teléfono largo y tendido con su casi hermano, otro mierense al que le unían más de 70 años de amistad.

Orgulloso de sus raíces, siempre decía que era un entrenador de pueblo, y en alguna discusión subida de tono con rivales, árbitros o quien se le pusiera por delante, más de una vez le escuché tronar, fuera de sí: “¡cuidado conmigo, que soy de Mieres!”. Consideraba que su origen en la combativa Cuenca del Caudal era suficiente argumento de autoridad para zanjar por lo sano cualquier disputa. Al poco, surgía el gran sentimental que Hevia llevaba dentro, reía a carcajadas y ofrecía un abrazo.

Alcalde Aníbal Vázquez, en este país en el que tan bien enterramos a nuestros muertos, y aunque ya llegue tarde y sea a título póstumo, una calle, plaza o recinto deportivo de Mieres bien merecerían llevar el nombre de tan entusiasta embajador de la Villa. Ahí lo dejo.

Heredada de mi padre, Ricardo Hevia me honró casi desde mi adolescencia con una amistad profunda, sincera y leal a pesar de nuestra diferencia de edad y, por giros caprichosos del destino, tuve asimismo la suerte de compartir trabajo con él durante un corto espacio de tiempo. Fue en el verano del 87 en la ya desaparecida Radio Cadena Española. En aquella casa dirigida por José Luis López del Valle y plagada de periodistas y comunicadores de gigantesco talento, yo, un inexperto becario con todo por aprender, descubrí también a un entrenador-comentarista-reportero que se desenvolvía con soltura ante los micrófonos y que era idolatrado por toda la redacción como figura fundamental del baloncesto asturiano y excepcional compañero.

Todavía le recuerdo enfilando la puerta de la emisora y contándonos, con su habitual coña de la Cuenca, que iba a ver a un jugador recién fichado: “Quiero asegurarme de que tiene las dos piernas y los dos brazos, porque ha sido muy barato y no sé yo...”.

Hombre de mundo (llegó a conocer a Frank Sinatra en el Torremolinos de los 60, a donde llegó en una correría juvenil), divertido y de lágrima fácil, su generosidad sin límites le llevó a acogerme unas semanas en su casa de Salamanca a principios de 1995 y a cargar a todos lados conmigo cual mochila. Ricardo había iniciado pocos meses antes su etapa en el equipo de la ciudad, recién ascendido a la División de Oro y sumido en una grave crisis de resultados acompañada de duras críticas de la grada y los medios.

En aquellos días difíciles para él, que aguantaba con animosa dignidad, sus acciones y palabras me enseñaron una valiosa lección: no hay que rendirse nunca. “He pasado por todas las estaciones del baloncesto sin tomar ningún atajo, y lo peor de ser entrenador no es perder, es no poder entrenar, así que hay que apretar y trabajar como si estuvieras empezando”, me confesó en una larga madrugada el que muchos de sus jugadores y discípulos llamaban el “viejo zorro plateado” por su característica cabellera blanca.

Perdemos a un hombre bueno, todo corazón, apasionado de la vida y el baloncesto y de personalidad desbordante. Un asturiano y mierense universal, maestro y referente de varias generaciones de entrenadores, que llevó como estandarte la coherencia con sus principios y la defensa incondicional de los suyos. Deja tres hijos a los que adoraba, dos nietos por los que se le caía la baba y una legión de amigos y discípulos a los que trataba como familia, y que le lloramos sin consuelo porque sabemos que le recordaremos y añoraremos siempre.

Buen viaje, eterno maestro, y allá donde vayas, sigue enorgulleciéndote de ser un entrenador de pueblo, ¡de Mieres!