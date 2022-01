La opinión de Melchor Fernández Díaz sobre Gento: Un rayo en la galerna

Francisco Gento es uno de los pocos futbolistas españoles que se han hecho acreedores al calificativo de legendarios. Y como esa es una categoría que la muerte convierte en definitiva, la noticia de su fallecimiento, que pone punto y final a su vida, lejos de cerrar ninguna puerta abre de par en par la que da acceso a los recuerdos entreverados de fantasía que son los integrantes de la leyenda.

Gento fue, sobre todo, la velocidad. Sin duda fue esa cualidad la que hizo que el Real Madrid se fijara en él apenas el Racing de Santander le hizo debutar en Primera División. Pero, por muy excepcional que fuera su rapidez, no hubiera sido bastante para convertirle en un jugador excepcional. De hecho, su primera temporada en el Bernabéu, lejos de situarle en un altar de la afición, estuvo muy cerca de poner en el disparadero a aquel extremo que, tras desbordar a sus rivales, mandaba una y otra vez el balón a la grada. Se dice que fue Di Stéfano quien convenció a Bernabéu para que tuviera paciencia con aquel chico que, aunque futbolísticamente todavía estaba por hacer, podía llegar a aportar muchísimo al equipo.

CORRER Y PARAR

La llegada de Héctor Rial contribuyó sin duda a que esa evolución fuera muy rápida. Sus pases al hueco, en corto y, sobre todo, en largo, abrían autopistas a aquel bólido cuya velocidad convertía en imparable. Pero el fútbol no es el atletismo: cuando se llega (al balón) no se termina sino que se empieza. La mejoría técnica y táctica de Gento estuvo a la altura que demandaba su exuberancia física. Mejoró su manejo del balón, en el regate y en el toque. Su desplazamiento del balón con la pierna izquierda, ya fuera para centrar o para disparar, fue haciéndose cada vez más preciso y poderoso. Y a su velocidad centelleante añadió, como un complemento perfecto, la capacidad para detenerse en seco con el balón bajo la suela de la bota. Rompía al defensa tanto cuando corría a toda velocidad como cuando se paraba de repente. Así se convirtió en un jugador imprescindible para su equipo, en el que acabaría acumulando más títulos que nadie en la medida en que jugó más temporadas que ningún otro madridista, hasta dieciocho. Y, como no se lesionaba nunca, convertía en el peor de los suplicios el ser suplente suyo. Que se lo pregunten a Manolín Bueno.

Su estilo avasallador tenía sin embargo un antídoto. Lo encontró Verde, lateral derecho del Atlético de Madrid. Consistía en no disputarle el balón cuando se lo enviaban, porque entonces el defensa estaba perdido, pues él alejaba la pelota con un toque y luego había que disputarla en una carrera que Gento siempre ganaría. Verde, por el contrario, le dejaba controlar el balón y se quedaba parado frente a él, desafiando no ya su velocidad sino su imaginación. Y no pocas veces Gento renunciaba a intentar el desborde y se quitaba el balón de encima.

Con el tiempo los defensas rivales fueron asimilando ese descubrimiento y el juego de Gento se resintió, sobre todo en espectacularidad. No tanto en eficacia, porque desarrolló otras habilidades. Se convirtió, por ejemplo, en un excelente lanzador de faltas, en lo que sin duda influyó el magisterio de Puskas, como había perfeccionado con Di Stéfano las paredes y el juego de tacón: hay una filmación en la que se les ve combinar “de taquito”, como dicen los argentinos, que es una maravilla.

AQUEL GOL AL ATLÉTICO

Gento siempre guardó en la manga la carta de la fantasía. Yo tuve la suerte, en mis tiempos de estudiante madrileño, asiduo al segundo anfiteatro lateral del Bernabéu, de vérsela sacar alguna vez. Ninguna tan deslumbrante como en aquel partido contra el Atlético de Madrid que se les había puesto complicado a los madridistas. Gento, buscando soluciones, se había ido al centro, donde le dieron el balón para que afrontara el muro que tenía enfrente. Parecía difícil que fuera a pasar algo en aquel ataque en el que el capitán madridista conducía el balón premiosamente. Pero de pronto Gento se subió a la pelota. Literalmente. Y encima de ella la hizo rodar hasta la proximidad del jugador atlético que tenía enfrente. Cuando estaba a punto de chocar con él se bajó y con un toque pasó el balón por entre las piernas del adversario mientras lo rodeaba para completar un túnel perfecto que lo dejó de cara a la portería, aunque todavía fuera del área. Y desde allí mismo metió un zurdazo raso al que el portero del Atlético fue incapaz de llegar. A partir de ese supergol el partido fue una fiesta del Madrid.

UN RAYO EN LA GALERNA

El nombre de Gento pasará a la posteridad acompañado por el apodo de “La Galerna del Cantábrico”, que hizo merecida fortuna, pues es un bello hallazgo que hace referencia además a los orígenes de la persona aludida. La de “Rayo de Mestalla”, que propuso Antonio Valencia en su crónica de un partido de España contra Austria en el estadio valenciano en el que Gento alcanzó un protagonismo espectacular, no llegó a hacerse popular. Pero las dos denominaciones son complementarias, ya que si la galerna son las fuerzas de la Naturaleza desatadas en el mar, el rayo forma parte de ella y se individualiza visualmente y como agente destructor. Gento fue un rayo en la galerna.