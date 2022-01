Varias horas menos en Canarias

El Oviedo se lio con eso de los meridianos. No hay otra explicación. Tardó tanto el equipo en llegar a Tenerife que cuando quiso darse cuenta los canarios ya habían marcado dos goles y enseñado las costuras de una defensa que creíamos poderosa, impenetrable, impermeable... Y que resulta que por los flancos cojea más que un subbuteo (esos juguetitos que parecen futbolistas). Entraban como querían.

Ziganda salió con un once con el que buscaba picar piedra, y que estaba cargado de esos jugadores que tanto le gustan. De esos que siempre hacen un partido de siete, pero que ayer en Tenerife no llegaron ni al muy deficiente. Lejos de corregir el error y reforzar el flanco derecho por el que Pomares entraba como un cuchillo en mantequilla, el navarro prefirió esperar hasta el descanso para menear lo inmeneable. Salieron los buenos y la balanza se equilibró. Un espejismo. El Tenerife acabó haciendo sangre, mientras el Oviedo iba por Greenwich. Ya saben, el meridiano que es famoso por tener un parque en el centro de Londres. Aún le quedaba un rato para llegar a las Islas Canarias. Así que el Tenerife, con poquito, fue aprovechándose de un equipo en pleno “jet lag”. Viejos conocidos como Aitor Sanz y Míchel Herrero –en ese orden, porque no llegaron a coincidir juntos sobre el campo– iban comiéndole la tostada a los cuquinos.

El viajecito a Tenerife deja varias conclusiones. Una, que sin Gastón Brugman este equipo es aburridísimo. Le falta un timón al que agarrarse, una brújula para saber hacia dónde hay que volar. Otra, que de laterales defensivos andamos justitos. Una expresión –permitan el paréntesis– bastante benévola y que intenta no herir sensibilidades. Y, por último, que el verdadero objetivo de la temporada empieza a ser intentar lograr una permanencia cómoda. Ahora solo hay que volver a encontrar la brújula para regresar a casa porque a saber cuántas horas menos hay en Canarias.