Solo quedará el nombre

El gran José Luis Garci dice en “Películas malas e infravaloradas”, uno de sus adictivos ensayos, que hay un género supremo en el cine, el que valoramos por encima de todos, que es ese de querer volver a ver una película siempre que surge la oportunidad, las veces que sean, a cualquier hora, y aunque esté empezada.

El secreto de por qué nos gustan, sostiene Garci, es que no te cansan; es más, te alivian, te descansan. Tengo el hábito, producto de cientos de repeticiones, de estar de acuerdo con Garci siempre que habla de cine, de literatura, de guiones, de salas de cine, de librerías, de actores, de actrices y hasta de fútbol. Pero no es solo que esté de acuerdo con Garci cuando habla de esas películas que nos gustan tanto que no podemos dejar de verlas a cualquier hora y circunstancia, es que me parece una verdad del tamaño del universo.

¿Puedo citar alguna de las mías? “Ben-Hur”, “Casablanca”, “El fantasma y la señora Muir” (y cualquier película en la que aparezca Gene Tierney), “El planeta de los simios” (la de Charlton Heston), “Un día en Nueva York”, “Blade Runner”, “El bueno, el feo y el malo” (y cualquier película en la que aparezca Clint Eastwood, incluidas esas horribles en las que sale un orangután), “Gilda”, “Lawrence de Arabia”, “En busca del Arca perdida”, “Agente 007 contra el doctor No”, “Manhattan”, “Centauros del desierto”, “Objetivo Birmania”, “Alien”, “El apartamento”, “Tierra de faraones”, “Robin de los bosques”… En fin. Podría gastar el resto de mi vida viendo una y mil veces las películas de mi vida. Con el fútbol me pasa lo mismo.

Ver viejos partidos de fútbol me alegra el día, como diría Clint Eastwood. No me cansa ver jugar a Maradona. Me descansa ver un viejo partido de la temible selección italiana, de la selección griega que ganó aquella Eurocopa contra todo pronóstico razonable, de los equipos escoceses que aterrorizaban Europa, del Camerún del gran Roger Milla, del Bayern de Múnich cuando tenía que ganar sin tirar de talento, de cualquiera que se jugara en Las Gaunas, de Copa de Europa cuando era la Copa de Europa y no esa Champions League llena de rituales sin alma, de la Copa de la UEFA, de aquellos equipos del este de Europa que corrían todo el tiempo, del Barça y del Real Madrid en estadios tan fieros como sabios. No es nostalgia. Es fútbol.

¿Usted se quedaría delante del televisor viendo un partido de la Supercopa de España jugado en el Estadio Internacional Rey Fahd de Riad, Arabia Saudita? La culpa no es del Estadio Internacional Rey Fahd, ni de Riad, ni de Arabia Saudita. La culpa es de este sinsentido en el que el fútbol se ha instalado muy cómodamente desde que los aficionados hemos aceptado terceras y cuartas equipaciones, fichas asquerosamente millonarias, patrocinios ridículos, arbitrajes desde una sala oscura, dictadura del representariado y fútbol de consumo rápido y olvido aún más rápido.

Como dice Indiana Jones: no son los años, cariño, es el rodaje. No es Arabia Saudita, ni una Supercopa disputada sin aficionados de los equipos que participan, ni siquiera el absurdo ontológico de que un torneo entre los mejores equipos de la Liga española tenga que jugarse en un país tan lejano de nuestro fútbol como lo está una jornada de la Bolsa de Londres de un partido en el patio del cole. Es el rodaje de este fútbol que no descansa, sino que cansa. No alivia, sino que intranquiliza.

El fútbol no morirá, pero sí los partidos de fútbol. Los aficionados dejaremos de ver viejos partidos cuando esos viejos partidos sean los partidos de la Liga del VAR, de la Supercopa en Arabia Saudita y del todo por la pasta. El fútbol seguirá levantando pasiones (me temo que más en el televisor que en el estadio) durante noventa minutos. De los partidos de fútbol, como de la rosa, solo quedará el nombre.