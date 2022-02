Jony y una tormenta de verano

Son las tormentas de verano fenómenos derivados de las altas temperaturas. En el Sporting, el pasado mes de agosto se vivió una llamada Jony Rodríguez. El calor llegó desde las redes sociales, que bullían con un regreso del cangués agitado desde Italia. Ni una línea publicada en Gijón, donde hasta mis amigos se enfadaban conmigo porque en el periódico no le dábamos veracidad. Los truenos se escuchaban en Roma, donde el protagonista asistía cabreado a que se jugara con algo inexistente. “Es que ni hablé nada con el Sporting, es imposible”, repetía. No le preocupaba la especulación tan inherente al debate futbolístico, le molestaba que se engañara al sportinguista, a esos más de mil que fueron a recibirle a El Molinón, a los que son legión cuando él se enfunda la rojiblanca.

Jony, antes que futbolista, es sportinguista. El detalle es importante. Ama como pocos la profesión, mima –cada vez más– cada detalle de la preparación física, de la alimentación, del juego… Pero el Sporting, para él, es más que fútbol. Lo aprendió de su padre y lo vivió en sus carnes. Se fue al Málaga en 2016 después de que unos le torearan con la renovación y acabaran justificando su error con que pedía mucho dinero. Ahora, seis años después, el “Perdigón” ha vuelto, por segunda vez, renunciando a un buen pellizco, el que se ganó con sudor y lágrimas. Justicia poética. Palabra doblemente cumplida con El Brujo.

Antes de Nochebuena, Jony iba a protagonizar un encuentro organizado por LA NUEVA ESPAÑA junto a El Molinón con varios de los héroes del último ascenso. Estaba en Cangas de Narcea y un argayo lo complicó todo. Días más tarde, el acercamiento llegaba de otra forma. Esta vez la opción de regreso sí era real y mientras en el periódico atábamos la noticia, la publicábamos y las redes sociales volvían a bullir con información y no con tormentas de verano, Jony ya no respondía a los mensajes. Ya no había por qué enfadarse. El sportinguista sí podía ilusionarse con lo que finalmente ocurrió. Jony ya vuelve a ser la persona más feliz del mundo por un sencillo motivo: es, además de sportinguista, futbolista del Sporting.