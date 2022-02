La opinión del día sobre el Oviedo y el Sporting: Ese monstruo insaciable

Cerrado el capítulo de presentaciones de los nuevos, los retornados y demás familia, los dos grandes del “fúrgol” astur se disponen a demostrar que las apuestas invernales de Hugo Rama, Jony, Tarín, Ramírez y tal y tal merecerán bautizar a Reyes y Rico como los Midas de los despachos. El paso de las jornadas y el balón decidirán si Rubén y Javi son de los de donde ponen el ojo ponen la bala. Por lo demás, el final del mercado deja algunas reflexiones y dudas.

Cuentan que han sido más de uno, más de dos y más de tres los clubes que se han gastado de golpe toda la pasta que se puede tocar de CVC para fichajes. Esto viene a demostrar, una vez más, que el espectáculo del “fúrgol” es un monstruo insaciable al que da igual lo que se le eche de comer y que cuando huele que hay liquidez en caja se lanza voraz a por el capital.

Por eso hay quien teme que los chorros de millones en mitad de la sequía y la hambruna que ha dejado el covid provoquen un efecto rebote y acabemos viendo a clubes mordiendo más de lo que pueden masticar para, acto seguido, morir de una congestión y de éxito.

Habrá que confiar en que los hombres de gris de Tebas no permitan desmanes y controlen bien hasta dónde pueden llegar los clubes que se crean nuevos ricos, no vaya a ser que alguno acabe como el protagonista de “El lobo de Wall Street”: pisando a fondo para llegar a no se sabe dónde.