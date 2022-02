Recreos, estoicismo y mucho trajinar

1. La única patria es la infancia. Uno de los efectos secundarios (o primarios) de esta agotadora pandemia es que los niños y las niñas ya no pueden jugar al fútbol en el patio del cole con esa caótica alegría que inquietaba a los profes en los recreos. Pero si usted ha jugado al fútbol en el cole o se ha parado a contemplar uno de esos partidos de todos contra todos en los que lo importante no es marcar un gol, sino golpear la pelota como Goliath golpeaba las cabezas de los malos con su cachiporra, entonces sabrá que cuando un niño volvía al cole después de estar unos días enfermo o jugaba su primer partido después de que le quitaran la escayola lo más importante era saludar el retorno del compañero con abrazos, golpes en la espalda, gritos y mucha alegría. ¿Les suena todo esto? El pasado domingo, en la final de la Supercopa de España femenina entre el Barça y el Atlético de Madrid, las jugadoras del Barça mantearon a Virginia Torrecilla, la futbolista del Atlético que llevaba casi dos años sin jugar al fútbol a causa de un tumor cerebral. El Barça había ganado el partido, pero antes de celebrar el título dedicaron a su compañera un gesto que todos los niños comprenden pero que el fútbol moderno casi ha olvidado. Lo importante es el compañero que regresa al cole después de una gripe o la compañera que vuelve a la competición después de superar un cáncer. La Supercopa femenina de fútbol nos devolvió a la infancia, la única patria futbolística que tenemos.

2. El VAR nos ha convertido en estoicos. La celebración de los goles ya no es lo que era, y me temo que nunca volverá a serlo por culpa del VAR. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, cuando nuestro equipo marcaba un gol se desataba la euforia y volaban las bufandas, se agitaba la barra del bar o casi se tocaba el techo con las manos después de tomar impulso en el sofá. Todo eso ya no existe. Ahora un gol se recibe con estoica impasibilidad porque un gol no es gol hasta que el VAR no emite su veredicto después de comprobar que la rodilla izquierda del delantero no estaba un milímetro por delante del flequillo del defensa. ¿Acaso el balón rozó el brazo de un futbolista antes de que el delantero rematara? ¿Puede que existiera una falta que el ojo humano no vio en el inicio de la jugada, de modo que el gol se perderá como lágrimas en la lluvia? No hay gol hasta que el árbitro, ese ciborg vestido de negro o de colores raros, recibe instrucciones de sus colegas que escrudiñan la jugada en una sala llena de pantallas hasta la náusea milimétrica. A mala hostia, todo vuela. Con una tecnología que analiza las jugadas al milímetro todo puede ser falta, mano o fuera de juego. ¿Gol? Puede ser, dice el aficionado. Esperemos. “Sustine et abstine”, que decía Epicteto. Soporta y abstente. Nunca el estoicismo fue tan triste.

3. El toque de los entrenadores. Como explica Emilio del Río en su entretenidísimo “Latín Lovers”, un ensayo que demuestra que hablamos latín aunque no nos demos cuenta, la palabra “entrenador” viene del latín a través del francés, de la misma manera que “míster” viene del latín a través del inglés. “Entrenador” viene de “entrainer”, derivado de “trainer”, que procede del latín “traginare”, que da en español “trajinar”, es decir, llevar algo de un lado a otro. Etimológicamente, pues, entrenador es “el que arrastra”, “el que tira” de los jugadores aunque, en el fútbol moderno, también podría ser el que se lleva a sí mismo o el que tira de sí mismo de un lado a otro del área técnica. Hasta aquí el latín. Pero el entrenador, el que trajina con futbolistas, cambios, tácticas y protestas al tercer árbitro, no debería olvidar que es parte del fútbol y, por tanto, debe procurar tener una relación con la pelota que no cause sonrojo. Cuando la pelota llega al área técnica y pasa cerca del entrenador, lo mínimo que los aficionados (y futbolistas) pueden esperar es que pare el balón con cierta delicadeza, y que lo devuelva al terreno de juego con un poquito de elegancia. De acuerdo, no todos los entrenadores pueden tener el toque de Xavi o Zidane pero, caramba, no queda bien que un entrenador intente parar una pelota con el estilo de míster Bean. Os estamos mirando.