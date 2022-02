La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: El muro y la nostalgia

No se habían cumplido ni diez minutos de partido y la visita del Oviedo a Lezama iba camino de un Barça-Atleti de los de antes (y ahora): emoción y muchos goles. Pero, ya saben, de ilusión vive el que mira al dedo y no a la luna. Más de lo mismo ante el Amorebieta.

El Oviedo no pierde, pero sigue dejando esa sensación de que tiene para más, que no se atreve (o no puede) dar ese pasito hacia delante para meterse de una vez ahí arriba con todas las de la ley. Si se pregunta a los habitantes de la casa azul, versiones contrapuestas, pero cierto regusto a decepción a pesar de que los muchachos se han aficionado a eso de la media inglesa, cosa nada mala.

Muere Bernardino Bernardo, pionero de la Mareona: él y pocos más asistieron en directo como aficionados a los partidos que el Sporting jugó de visitante en aquellos tiempos en los que los rojiblancos disputaban la UEFA

Esto con las luces cortas. Con las largas, el Oviedo sigue ahí, a tiro de piedra del sexto, viendo muy de cerca el play-off. A falta de tantas jornadas para el final, estar dentro o a un paso de la promoción de nada sirve. Aunque en el caso de los azules se está convirtiendo en un muro psicológico ante el que los de Ziganda chocan una y otra vez. Y ahí siguen.

Mientras, a 28 kilómetros, están de luto. Ha muerto Bernardino Bernardo, consejero del Sporting en los malos años y pionero de la Mareona: él y pocos más asistieron en directo como aficionados a los partidos que el Sporting jugó de visitante en aquellos tiempos en los que los rojiblancos disputaban la UEFA. Gestas ya muy lejanas que dan la razón a los nostálgicos: cualquier tiempo pasado sí fue mejor...