El monopolio de las matemáticas

Las puyas futbolísticas entre Xavi y Simeone, entre el entrenador del Barça y el espíritu absoluto del Atlético de Madrid, entre el oráculo culé y el entrenador colchonero, entre el sumo sacerdote del tiquitaca y el demiurgo del resultadismo prometen mucho ruido y muchas nueces. Las ruedas de prensa de Xavi y Simeone son punzantes, pero no groseras; son irónicas, elegantes, con sustancia y muy futboleras; también duras, de largo alcance y raíces profundas.

Nuestros diputados deberían aprender de Xavi y Simeone el arte de defender modelos opuestos de fútbol sin que todo acabe como en la boda roja de "Juego de tronos". La política ha copiado al fútbol, es cierto, pero el fútbol desquiciado y paranoico que representan tipos como Mourinho, no el fútbol de ideas como silbido de la máquina que defienden Xavi, Simeone, Marcelino o Mendilibar. Una pena.

¿Xavi o Simeone? Bueno. ¿Para qué sirven las matemáticas? El matemático (y muchas cosas más) francés Henri Poincaré decía que las matemáticas tienen un triple fin: un fin práctico como instrumento para el estudio de la naturaleza, un fin filosófico que permite profundizar en las nociones de espacio y de tiempo, y un fin estético que proporciona placer parecido a los de la pintura y la música. ¿Para qué sirve un entrenador? Para estudiar la naturaleza del fútbol, para profundizar sobre los conceptos de espacio y tiempo, y para ofrecer placer estético a los aficionados. ¿Acaso los entrenadores y las matemáticas son tan parecidos? Pues sí.

Pero los entrenadores son destituidos cuando sus equipos no ganan los suficientes partidos, mientras que los matemáticos que no consiguen demostrar la conjetura de Poincaré pueden dedicarse a la docencia. ¿La matemática de Xavi es superior a la de Simeone? ¿Xavi busca un fin estético en el juego de sus equipos, mientras que Simeone se queda con el fin práctico del resultado? ¿Habla Xavi a sus jugadores del espacio y del tiempo? ¿Prohíbe Simeone a sus futbolistas hablar del tiempo del espacio?

Escuchando a Xavi y a Simeone, o más bien las interpretaciones que se hacen de las palabras de Xavi y Simeone, parece que a Xavi le interesa más la estética y Simeone prefiere la naturaleza. Dicho de otra manera, Xavi pretende ganar partidos a partir de la estética del toque, la posesión de pelota y la geometría elevada a la categoría de arte mientras que Simeone adiestra a sus chicos para vencer resistiendo y defender a la espera de que un gol de Luis Suárez decida el partido. Xavi sospecha de Luuk de Jong, y Simeone mira de reojo a Joao Félix. Creo que no es así. ¿Por qué el Barça que quiere construir Xavi es más estético que el Atlético de Madrid que levantó Simeone la temporada pasada (aunque no el que fue goleado en el Camp Nou)?

¿Ganar 4-2 es más estético que vencer por la mínima dejando al rival instalado en el cero goles a favor? Los aficionados queremos ver muchos goles en los partidos, pero también queremos que nuestros equipos ganen. Y se puede ganar jugando para marcar más goles que el contrario, o se puede ganar jugando para que el contrario marque menos goles que tú. ¿Las matemáticas ofrecen un placer estético parecido a la pintura y la música? De acuerdo. ¿Qué pintura y qué música? Si el fútbol también ofrece un placer estético similar a la pintura y la música, hay que decir que a algunos el regreso de "Mata Mua" al Thyssen les deja fríos como un polo de naranja y a otros les trae absolutamente al fresco un nuevo disco de Springsteen.

Giscard D´Estaing dijo a François Miterrand, en un estallido de inspiración (o no) durante un debate televisivo de las presidenciales francesas de 1974, que la izquierda no tenía el monopolio del corazón. Simeone podría decir algo parecido a Xavi: usted no tiene el monopolio de la estética. Pero Xavi replicaría, como Giscard, que Simeone y el Atlético de Madrid tampoco tienen el monopolio del corazón.

A fin de cuentas, y más allá del corazón y de la estética, de lo que se trata es de ganar partidos y de no tener que recurrir al monopolio de las matemáticas para mantener la esperanza de ganar un título o clasificarse para la Liga de Campeones.