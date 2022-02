La melancolía de Publio Clodio Trásea contra Mbappé

Dicen que Publio Clodio Trásea, político y filósofo estoico romano en los tiempos del emperador Nerón, fue acusado (y condenado) por preconizar la melancolía con su rechazo al teatro, vivir encerrado en su casa desdeñando las relaciones en el foro, y negarse a frecuentar los templos. Bueno, no parecen unos cargos demasiado serios, pero el historiador Paul Veyne nos aclara que, para los romanos, sí lo eran. Y mucho. En la antigua Roma no se pedía a los ciudadanos que les gustaran los negocios, ni que apreciasen los espectáculos públicos, ni siquiera que venerasen a los dioses; pero se esperaba de un ciudadano que compareciese, que se dejara ver, que figurara. En la película “Gladiator”, el senador Graco (Derek Jacobi) se deja ver en los juegos aunque reconoce que no pretende ser un hombre del pueblo, sino para el pueblo. Y en la película “Espartaco”, el senador Graco (esta vez Charles Laughton) admite ante un joven Julio César, después de comprar un gallo para hacer un sacrificio, que en privado no cree en ningún dios, pero en público cree en todos. Así era. No se pedía a los senadores que gritaran en el anfiteatro o que fueran piadosos, sino que se dejaran ver en los espectáculos de gladiadores y que comparan gallos para sacrificarlos a los dioses. Y ahora hablemos del partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Observo últimamente entre algunos personajes públicos una tendencia levemente estoica a preconizar la melancolía con su rechazo al fútbol, a vivir encerrados en sus casas viendo Netflix desdeñando las relaciones en los bares, y a negarse a frecuentar los templos del fútbol. No se trata de aficionados que odian el fútbol moderno, entre los que nos encontramos muchos futboleros que no renunciamos a un buen partido aunque esté rodeado de tontería, sino de ciudadanos e incluso senadores que desafían ese “arte de vivir” que incluye goles, tertulias en los bares, tardes de domingo en los estadios, nervios en el sofá y bufandas de colores al viento. En Roma el fraude, el asesinato o el robo eran delitos; pero el desprecio al teatro, al foro o a los templos se consideraba una provocación pública. ¿De verdad hay que presumir de no haber visto un solo segundo de la exhibición de Mbappé ante el Madrid? ¿Es necesario preconizar la melancolía ante un espectáculo tan parecido al teatro? ¿Es sano vivir encerrado viendo capítulo tras capítulo de la serie de moda desdeñando las relaciones futboleras alrededor de la barra del bar? ¿Por qué hay que negarse a frecuentar los templos (aunque sea desde el sofá) cuando juegan dos equipos descomunales en una competición deslumbrante? ¿Es que no hemos aprendido nada de los senadores Graco?

Pido a los estoicos que juran que no verán el partido de vuelta en el Bernabéu entre el PSG de Mbappé y el Real Madrid de Benzema que comparezcan, que se presten al juego, que al menos se limiten a figurar. Pido que dejen las provocaciones. Pido que se unan de cuerpo, aunque no de alma, al arte de vivir que propone el fútbol cuando le quitamos todas esas capas de afectación, despilfarro, arrogancia y negocio. Pido a los que arrugan la nariz y tuercen el gesto ante una arrancada imparable de Mbappé que encara una defensa inamovible del Madrid que, como el senador Graco de “Gladiator”, se dejen ver por el anfiteatro y que, como el senador Graco de “Espartaco”, compren un gallo a la salida del senado para honrar a los dioses del fútbol. Publio Clodio Trásea fue condenado a muerte, aunque se le permitió suicidarse. Qué barbaridad. No se trata de eso porque el fútbol no es una cuestión de vida o muerte. Pero si usted insiste en su melancolía, en ver Netflix y en no frecuentar los templos, los futboleros nos veremos obligados a ignorarlo en el bar y a que le desterremos al rincón más profundo y oscuro del sofá.

Dicen que Publio Clodio Trásea, político y filósofo estoico romano en los tiempos del emperador Nerón, fue acusado (y condenado) por preconizar la melancolía con su rechazo al teatro, vivir encerrado en su casa desdeñando las relaciones en el foro, y negarse a frecuentar los templos. Bueno, no parecen unos cargos demasiado serios, pero el historiador Paul Veyne nos aclara que, para los romanos, sí lo eran. Y mucho. En la antigua Roma no se pedía a los ciudadanos que les gustaran los negocios, ni que apreciasen los espectáculos públicos, ni siquiera que venerasen a los dioses; pero se esperaba de un ciudadano que compareciese, que se dejara ver, que figurara. En la película “Gladiator”, el senador Graco (Derek Jacobi) se deja ver en los juegos aunque reconoce que no pretende ser un hombre del pueblo, sino para el pueblo. Y en la película “Espartaco”, el senador Graco (esta vez Charles Laughton) admite ante un joven Julio César, después de comprar un gallo para hacer un sacrificio, que en privado no cree en ningún dios, pero en público cree en todos. Así era. No se pedía a los senadores que gritaran en el anfiteatro o que fueran piadosos, sino que se dejaran ver en los espectáculos de gladiadores y que comparan gallos para sacrificarlos a los dioses. Y ahora hablemos del partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Observo últimamente entre algunos personajes públicos una tendencia levemente estoica a preconizar la melancolía con su rechazo al fútbol, a vivir encerrados en sus casas viendo Netflix desdeñando las relaciones en los bares, y a negarse a frecuentar los templos del fútbol. No se trata de aficionados que odian el fútbol moderno, entre los que nos encontramos muchos futboleros que no renunciamos a un buen partido aunque esté rodeado de tontería, sino de ciudadanos e incluso senadores que desafían ese “arte de vivir” que incluye goles, tertulias en los bares, tardes de domingo en los estadios, nervios en el sofá y bufandas de colores al viento. En Roma el fraude, el asesinato o el robo eran delitos; pero el desprecio al teatro, al foro o a los templos se consideraba una provocación pública. ¿De verdad hay que presumir de no haber visto un solo segundo de la exhibición de Mbappé ante el Madrid? ¿Es necesario preconizar la melancolía ante un espectáculo tan parecido al teatro? ¿Es sano vivir encerrado viendo capítulo tras capítulo de la serie de moda desdeñando las relaciones futboleras alrededor de la barra del bar? ¿Por qué hay que negarse a frecuentar los templos (aunque sea desde el sofá) cuando juegan dos equipos descomunales en una competición deslumbrante? ¿Es que no hemos aprendido nada de los senadores Graco?

Pido a los estoicos que juran que no verán el partido de vuelta en el Bernabéu entre el PSG de Mbappé y el Real Madrid de Benzema que comparezcan, que se presten al juego, que al menos se limiten a figurar. Pido que dejen las provocaciones. Pido que se unan de cuerpo, aunque no de alma, al arte de vivir que propone el fútbol cuando le quitamos todas esas capas de afectación, despilfarro, arrogancia y negocio. Pido a los que arrugan la nariz y tuercen el gesto ante una arrancada imparable de Mbappé que encara una defensa inamovible del Madrid que, como el senador Graco de “Gladiator”, se dejen ver por el anfiteatro y que, como el senador Graco de “Espartaco”, compren un gallo a la salida del senado para honrar a los dioses del fútbol.

Publio Clodio Trásea fue condenado a muerte, aunque se le permitió suicidarse. Qué barbaridad. No se trata de eso porque el fútbol no es una cuestión de vida o muerte. Pero si usted insiste en su melancolía, en ver Netflix y en no frecuentar los templos, los futboleros nos veremos obligados a ignorarlo en el bar y a que le desterremos al rincón más profundo y oscuro del sofá.