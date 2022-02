Lo nunca visto

Decía el bueno de Anquela que en el fútbol si te dicen que hay un burro volando, hay que creérselo. No le falta razón después de asistir al partido que despachó el Oviedo en el Carlos Tartiere este pasado domingo ante el Huesca. Lo mejor y lo peor en apenas dos horas. Por más que se rebusque en el disco duro de la memoria azul resulta imposible encontrar algo semejante, al menos en los últimos 50 años. No ganar un partido encarrilado, con un cómodo 3-0 a la media hora de juego es digno de un expediente X y de un abucheo que décadas atrás hubiera atronado el viejo Tartiere y sepultado el terreno de juego de almohadillas con publicidad de Rex o Celtas. Y pudo ser peor si los oscenses hubieran ido a por los tres puntos tras amarrar el que ya creían perdido.

La facilidad con la que el Huesca logró su primer tanto antes de finalizar el primer tiempo, tras una combinación de desconexiones y despistes impropias de un equipo profesional, ya metió el respeto en el cuerpo a aficionados acostumbrados al lado amargo del fútbol. La reanudación no hizo más que confirmar temores. Un Oviedo apocado, que parecía contar con tres o cuatro efectivos menos, era superado una y otra vez por un rival que se vino arriba ante la incomparecencia de los azules. No era normal.

Los culpables del desastre dominical fueron tantos que cargar contra José Ángel Ziganda no sería del todo justo, por mucho que tenga su cuota alícuota sobradamente merecida. Otros mirarán con toda razón a Femenías, pero también tendrán argumentos quienes no atinan a comprender cómo es posible que futbolistas, se supone con mejor pie, acaben mandando balones una y otra vez al arquero de una manera obstinada, en un recurso que, más que puntual, parece seña de identidad. Hasta se echan culpas a suplentes que entraron con una dinámica ya irreversible y los fallos más groseros ya perpetrados. Fútbol.

En medio de este panorama vuelve a aparecer en escena el Burgos, la bestia negra de la primera vuelta con los Alfonso Herrero, Saúl Berjón, Ernesto y Michu. El único equipo capaz de ganar en lo que va de Liga en el Tartiere, con recado incluido fuera del rectángulo de juego. ¿Señal de mal fario o punto de inflexión?

Cuando finalicen los noventa y pico minutos en El Plantío quedarán atrás dos tercios del campeonato. Después de un domingo del que habrá que agradecer no haber perdido tras tener el partido a favor, con golazos incluidos, queda la sensación de que el Oviedo ha desperdiciado muchas, demasiadas oportunidades y puntos claves para estar en un grupo de cabeza donde cada vez hay menos puestos de play-off al alcance y cada vez son más los llamados a pelear por el último billete a Primera. Estar a cuatro puntos del objetivo cuando quedan por disputar 45 no es ningún drama y entra dentro de los parámetros de estar a tiro del sexto puesto cuando llegue el momento de la verdad, esas diez jornadas finales, pero no se podrán desaprovechar muchas más oportunidades. Mientras esperamos por la cara A del equipo carbayón, que una al equipo conjuntado y trabajador la chispa necesaria para superar al rival todo el partido y no solo un rato, siempre queda esta afición que, tras un palo de época, agota en apenas tres horas casi un millar de entradas para alentar a los suyos en una, se presume, fría tarde de febrero en Burgos, donde una vez, también en un domingo desapacible, Carlos marcó uno de sus veintipico goles que acabaron valiendo el ascenso a Primera. Ojalá que la lección de vida, superación y valor de Juan Carlos Unzué, que todos los aficionados aplaudimos con emoción en un saque de honor inolvidable, sirva de inspiración para todos, plantilla, cuerpo técnico, institución y afición en lo que queda por venir.