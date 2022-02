Nada que vender a mediados de febrero

Al Sporting de David Gallego se le acaban los argumentos tras la derrota ante la Ponferradina. No los tiene a nivel futbolístico porque demostró una vez más que es incapaz de controlar un partido incluso en El Molinón, fortín hace un año y ahora campo propicio para el visitante. No los tiene tampoco como aspirante al ascenso, presuntamente su condición innegociable por historia y potencial, porque ha doblado la rodilla ante un rival que lucha precisamente por eso. Y tampoco los tiene ante la afición porque ni juega, ni gana. Los destellos de ilusión provocados por el mercado invernal no parecen, por el momento, suficientes para alumbrar un nuevo camino, entre otros motivos por varios contratiempos físicos. Y en nada ayuda que el entrenador se haya convertido en un especialista de la supervivencia porque solo ha servido hasta ahora para prolongar innecesariamente la agonía.

La primera parte fue un compendio de todos los males que arrastra el equipo desde hace un trimestre: imprecisiones en los pases, falta de consistencia y una notable incapacidad para el remate. Problemas todos ellos que, sumados a la escasa concentración en defensa, dan como resultado el 0 a 2 del descanso. Fue después del parón cuando emergió el mejor Sporting, dando muestras de que este plantel aparece cuando menos se le espera. Y, gracias sobremanera a la figura emergente de Christian Rivera y a la fe de Puma Rodríguez, le dio la vuelta al partido como a una tortilla. Lo imposible estaba hecho. Y entonces el carácter ciclotímico brotó de nuevo. Cierto es que pudo pasar de todo. Tan cierto como que precisamente por eso, por la falta de autoridad, pasó lo peor que podía pasar. El camino hasta el verano se antoja largo, con todas las consecuencias que eso puede tener tanto para los propios jugadores como para la afición, empujada a la desafección. Y, por supuesto, para la planificación de la próxima temporada. La penúltima oportunidad se ha desbaratado y transitar por tierra de nadie sólo provoca frustración. Ni siquiera hay certeza alguna de que otro milagro de Gallego sirva para algo. Salvo para seguir con respiración asistida.