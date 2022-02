Una persona entregada al Sporting

Gijón y el Sporting solo deben gratitud a José Fernández, una persona entregada y enamorada del club por el que se jugó su capital y su patrimonio para poder convertir en Sociedad Anónima Deportiva al equipo que llevaba en el corazón desde niño. Siempre trabajó contra viento y marea, dando la cara para sacar adelante al Sporting, tanto cuando Areces convenció a todos para que pusieran dinero para que el Sporting no se disolviera y también cuando hubo que hipotecar Mareo. Es de agradecer el trabajo que realizó y que ahora, cuando él ya no pudo más, prosigue su hijo, Javier Fernández. Siempre decía, y creo que tenía razón, que no había afición como la del Sporting. Fue una figura irrepetible y se da la casualidad que su muerte ha sido cuatro años después de la de Quini. Seguro que los dos estarán ahora hablando en el cielo, porque los dos eran buena gente. Y estarán rezando por el Sporting y por Ucrania.