Personas así no deberían morir nunca

Se me ha ido un amigo... Uno de los mejores amigos que tenía, y al que tenía un enorme aprecio por su calidad humana. Fueron cuarenta años de amistad, con muchísimas anécdotas y recuerdos que tengo presentes siempre. Tiempos de viajes, de muchas vivencias y momentos duros que afrontamos siempre juntos. Nos reuníamos en Marbella o en Gijón en las vacaciones de Semana Santa o septiembre, días en los que todos nos juntábamos. ¡Qué pena me da por Nori, su mujer! La quería muchísimo. Iban juntos a todos los lados, formaban una gran pareja. Era muy familiar. Quiero darle un fuerte abrazo a ella y a toda su familia. Me invade un sentimiento de profunda pena. Hay personas que no deberían morir nunca. Él era una. Era, ante todo, un enorme sportinguista. Un caballero. Ayudaba a todos, ayudaba siempre. Cuando el Sporting estaba en problemas, todos acudíamos a él. Era una persona tan noble que tenía un único defecto: era incapaz de decir ‘no’. Aunque hay personas que fueron muy injustas con él, la historia no se puede borrar y estoy seguro que la historia es y será justa con él. Es un momento muy triste para mí y para el Sporting. Nos deja el mejor gestor que ha podido tener el club rojiblanco en toda su historia. En lo económico, era brillante. Mucha gente decía que intervenía en el trabajo de los presidentes, que imponía, pero jamás impuso nada: en todos sus años siempre dejaba trabajar a los presidentes, lo cual no es nada fácil de encontrar en el fútbol. Y como presidente además tenía todas las cualidades que deben tener un gran mandatario: un enorme sentido común, un gran conocimiento del club y también de su entorno. Su valía, para los que hemos trabajado con él, estaba fuera de duda. Era una persona que se ganó el cariño de todos los empleados. El Sporting era querido en toda en España en parte gracias a él. Duele que la gente hable siempre desde el desconocimiento o que intente desprestigiar su figura, porque fue una persona crucial para el Sporting.