Pepe Fernández, ya en el recuerdo

A las 20.15 horas de la tarde de este último domingo carnavalesco de febrero, me llama Antonio Veiga, amigo y expresidente del Sporting, para comunicarme la mala nueva: “Murió Pepe Fernández”. Apenas una semana antes me había informado de su imprevista hospitalización y solo hace dos días me comentó que parecía recuperarse de la operación sufrida. De detalles o pormenores ni él ni yo nos ocupamos. Solo de su estado de salud en términos generales. Fue Antonio Veiga, que lo conocía bien, quien me contagió, hace tiempo, el aprecio y respeto que ambos le profesamos.

Teníamos la buena costumbre de juntarnos los tres a cenar, junto a nuestras respectivas compañeras, dos veces al año: en Navidad y a finales del verano, costumbre rota, como tantas, por la pandemia. Dos años perdidos que ya no recuperaremos nunca. Apenas dos ocasiones anuales de encuentros que me permitieron observar su alegría de vivir, portador de una risa perenne, entre picardiosa y afable, que invitaba a su interlocutor a una relación amistosa, sincera; su pasión por la familia siempre presente en las conversaciones; su interés constante por la situación de la ciudad, de Asturias y de España, junto a una curiosidad ambiciosa por entender los avatares del mundo en cada circunstancia en la que nos encontráramos. No ignoro que su compromiso indubitable con el Sporting lo convirtió en una figura notable y controvertida. Como bien lo sé, como soy testigo de los desvelos, preocupaciones y sinsabores (también de los aciertos y triunfos) que le proporcionó el club, no me duelen prendas en afirmar que antepuso siempre los intereses del equipo y de la ciudad que lo acoge a cualesquiera otros. En todo caso, me interesaba dejar sentado, en el trance de su muerte, mi cariño y mi voluntad de recordarlo siempre como un amigo que acabo de perder aparentemente. Porque se mantendrá en mi memoria mientras perdure.