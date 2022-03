Pepe Fernández, noble y honrado

Conocí hace mucho tiempo a José Fernández. Es casi seguro que comenzamos a relacionarnos allá por el año 66, por cuestiones puramente profesionales. Yo tenía un negocio, era la época de Uninsa. Poco a poco, fuimos forjando una relación, cierta amistad que fue a más con el paso de los años y con todas las vivencias que compartimos juntos. Hasta que entramos en el Sporting en el 92, cuando nos llamó Tini Areces porque necesitaba dinero para salvar al Sporting de la desaparición. Estuvimos juntos, trabajando codo con codo, hasta el 98. Éramos catorce y nadie era más que nadie. Todos trabajamos mucho, muchísimo por el club.

La situación del club era realmente mala cuando llegamos. El panorama era muy complicado. Se necesitaba dinero. Hay que darle también mucho valor a lo que hizo Tini Areces por el Sporting. Es algo que siempre me gusta destacar. Luchó mucho para encontrar una solución que evitara la desaparición. Recuerdo muy bien sus llamadas a los empresarios de la ciudad. Nos tocaron años muy duros. Situaciones nada fáciles en lo deportivo.

Recuerdo que con Pepe me tocó aguantar chaparrones de todo tipo. Momentos muy desagradables y duros, como los habituales pitos al palco y las lluvias de insultos. Pepe nunca se mereció los cánticos de “Fernández, vete ya”. Trabajó durísimo, puso dinero... Y en las decisiones deportivas nunca se metió. No fracasó él; fallaron también los técnicos que tomaban las decisiones. A pesar de todo, nunca nos separamos el uno del otro. Me acuerdo cuando nos comunicó que dejaba la presidencia en una junta. Quedaba poco para acabar la temporada, pero “no podía más”, como nos dijo, por la tensión de todos los momentos tan duros que nos tocó vivir y más en ese año tan complicado del descenso.

Ahí estábamos los catorce, y ninguno quiso dar ese paso adelante porque nadie quería comerse ese marrón. Dijo mi nombre: “Ángel, puedes dar el paso”. Me acuerdo que yo no quería y lo que le dije: “Pepe, aguanta un poco, al menos hasta terminar la temporada”. Moralmente y por amistad, no pude decir que no. Di el paso porque tenía que darlo, porque era el vicepresidente. Hay algo que aprendí de él y que me lo voy a llevar para siempre: aprendí la importancia de la honradez. Pepe Fernández era una persona noble y honrada. No pagó con el dinero del club ni una sola de todas las comidas que teníamos. A veces le decíamos, “pero Pepe si esta es una comida del club”. Pero él lo pagaba siempre con su dinero, de su bolsillo. También los puros. Nunca se aprovechó del dinero del Sporting para sufragar sus gastos. Fue una buena persona, eso nadie lo podrá negar. Nunca perdimos la relación, tampoco con mi salida del club, en el año 98. He sido amigo de Pepe hasta el final.