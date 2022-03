El diario de Vic González: la madurez de un deportista

Después de la resaca emocional de la ceremonia de inauguración, donde tuve el honor de portar una bandera que representaba a muchos deportistas con discapacidad y a una sociedad cada vez más implicada en la inclusión real, llegó el día del entrenamiento oficial en la pista en la que voy a intentar mi primer objetivo de estos juegos: un diploma olímpico. Me encontré el terreno físicamente muy exigente para mis capacidades, muy técnico, y con un salto final precedido de unos rolers que no me ofrecen garantías de seguridad y que en mi tres bajadas no he sido capaz de afrontar. Me he quedado muy satisfecho con las clasificaciones, pienso que tendré ventaja y espero cumplir mi objetivo. Prefiero no mejorar mi resultado en los Juegos de Corea del Sur y acabar contento, que conseguir una medalla de plata y estar amargado por creer que merecía un oro.

Creo que la verdadera madurez de un deportista adaptado llega cuando se da cuenta de que forma parte de algo más grande que el resultado en una carrera. Se trata de demostrar al mundo lo que el alma de las personas es capaz de hacer. Y que la verdadera discapacidad es no darse cuenta de ella. La vida en la Villa está dejándome poco tiempo libre y los días se hacen cortos a pesar de madrugar mucho. Tras levantarme, test PCR, desayuno, autobús a las pistas, entrenamiento, vuelta a la Villa, comida, responder a mensajes, fisio, cena, a la cama... y otra vez a la rueda. El cansancio se va acumulando y espero que me aguanten las baterías para llegar a la prueba del día 12, el banked slalom, con energía para disfrutar. Se trata de una modalidad menos lesiva, donde se depende de uno mismo y no se baja con otros tres riders en la misma pista. Respecto al conflicto en Rusia, puedo decir que he visto a deportistas rusos abrazar a deportistas ucranianos y sentirse avergonzados de su presidente. También he visto otros deportistas usos subiendo a las redes sociales fotos con Putin el mismo día en el que fueron excluidos de los Juegos. Lo que es indiscutible es que son personas que llevan cuatro años esforzándose al máximo para estar en estos Juegos y han tenido que abandonar sus sueños. Esperemos que esta situación acabe pronto y el deporte sea solo deporte y la paz, mundial.