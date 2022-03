Elogio y refutación del futbolero del mundo

No existe el ciudadano del mundo, pero sí es posible el futbolero del mundo. Pascal Bruckner dice en “El vértigo de Babel”, un ensayo en el que el filósofo francés reflexiona sobre cómo superar el antagonismo entre el cosmopolitismo que degenera en globalización y el nacionalismo xenófobo, que el ciudadano del mundo no existe porque el ciudadano siempre lo es de un Estado que protege sus derechos y prescribe sus deberes, y no hay nada más ingenuo que una “ciudadanía terrenal” que solo cabría comparar con una ciudadanía marciana o lunática. Sin embargo, el futbolero del mundo no necesita ser seguidor de un equipo de fútbol que proteja sus derechos como aficionado y que le permita disfrutar de un partido o de una competición porque, sencillamente, es un futbolero al que nada de lo futbolístico le es ajeno. Si Hannah Arendt apoyaba la existencia del Estado de Israel era porque de esa manera los judíos tendrían una patria que les permitiría escapar del estatus de refugiados y de exiliados para gozar del “derecho a tener derechos”, que es el privilegio mismo del ciudadano. Los futboleros no necesitan un Estado y pueden viajar por el mundo (con el mando a distancia) disfrutando en cada estadio del estatus de refugiado o de exiliado gritando “¡gol!” sin que importe el color de la camiseta.

El futbolero del mundo no es tan imposible como el ciudadano marciano, pero sí es tan raro como un Diógenes de Sínope (que se definía como “cosmopolita”, es decir, ciudadano del mundo) viviendo en una tinaja en pleno Manhattan mientras busca hombres a plena luz del día con la ayuda de una lámpara encendida. Hay muchos futboleros que pueden disfrutar del partido Real Madrid-París Saint-Germain por el puro placer de ver jugar a Benzema y Mbappé, y que no les importaría que Benzema iluminara el ataque del PSG y que Mbappé encendiera el juego ofensivo del Madrid. Pero esos mismos futboleros seguro que tienen una patria escondida que protege sus derechos y prescribe sus deberes futbolísticos. Un madridista puede parecer cosmopolita mientras ve un partido Manchester City-Manchester United sin que se le note el color azul o el color rojo, del mismo modo que un culé asistirá a un duelo en el O. K. Corral entre la Juventus y el Milan con la misma preocupación que tendría un niño en el momento de elegir entre sus dos pasteles favoritos o de un lector de Agatha Christie si tiene que escoger entre “Muerte en el Nilo” o “Asesinato en el Orient Express”. Otra cosa es que ese madridista y ese culé estén viendo en el Bernabéu, en el Camp Nou o en el salón de sus casas un Real Madrid-Barça o un Barça-Real Madrid. A la porra el cosmopolitismo. O blanco, o azulgrana. Pastel de fresa. Muerte en el Nilo. Entre el futbolero del mundo y el futbolero de equipo único hay un término medio que es ese futbolero cosmopolita que siempre quiere que gane su equipo. El romanticismo de los equipos bajo la jurisdicción de una razonable pasión por el fútbol. Como diría Pascal Bruckner, no hay que pedir a los futboleros que se amen y que se mezclen los unos con los otros o que se mezclen los equipos y colaboren activamente en su propia desaparición (un Real Barça Fútbol de Madrid, o un Everton de Liverpool). Aunque nadie niega que el futbolero del mundo ama el fútbol y disfruta como el que más de un buen partido, el fútbol sin Estado pierde luz y pasión. Si los europeos, también en palabras de Bruckner, hemos conseguido con mucho esfuerzo no detestarnos, aunque todavía estamos lejos de amarnos, los futboleros con patria deberíamos no amarnos, pero sí no detestarnos porque, caramba, Terencio tenía razón: somos futboleros, y nada de lo futbolero nos es ajeno. Sobre todo, cuando gana nuestro equipo.