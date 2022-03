La opinión tras el Sporting-Tenerife: Fe ante el desastre

El drama del Sporting va mucho más allá de los puntos, así que no tiene sentido ponerse a echar cuentas a estas alturas de la película. La respuesta es tan sencilla como dolorosa: jugando como ayer, el equipo rojiblanco no tiene opción alguna de mantener la categoría. Causa estupor pensar en la posibilidad del descenso de una entidad que nunca en su historia ha estado por debajo del fútbol profesional. Pero negar que existe esa opción y que crece cada semana sería hacerse trampas al solitario. Lo primero precisamente para atajar esta funesta función es que todos los implicados, empezando por los jugadores, tomen conciencia del tamaño del pozo. Lo segundo es difícil de concretar, pero la opción de cambiar otra vez de entrenador, a priori totalmente descabellada, ha cogido forma en las últimas horas entre el aficionado medio por una razón: cualquiera ve que el actual no ha logrado conectar aún con el vestuario. Y el tiempo apremia.

Ninguno de los problemas de la anterior etapa se han resuelto. Y algunos se han acentuado. Es difícil encontrar en el partido de ayer una sola jugada en la que el Sporting acumulase futbolistas por delante del balón, por no hablar de la tremenda separación entre líneas. Sin ir más lejos, el gol llegó de un robo de Djuka a un defensa, es decir, de un lance no elaborado, casi fruto de la casualidad. Y a chispazos no se salva nadie. Pese a todo y pese a todos, es también un dato objetivo que la plantilla tiene calidad de sobra para no acabar entre los cuatro últimos (aunque la ansiedad de quien cae en picado hace inútil al más docto). No es tiempo de histerismo y sí de unidad y de fe. Por eso, algunos están pidiendo ya un mesías que obre el milagro.