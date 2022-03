Por fin un Oviedo equilibrado

Al Oviedo le van los equipos de la parte alta de la tabla, sobre todo en el Carlos Tartiere. Ante los conjuntos teóricamente superiores los carbayones desarrollan esta temporada su mejor fútbol, excepto en Tenerife, en donde no dieron una a derechas y fueron aplastados. Además, ayer, por fin, ante el Valladolid, el Oviedo fue un combinado equilibrado, sin los baches habituales a los que tiene acostumbrados a sus seguidores. Tras ponerse con ventaja en el minuto 8 de la segunda parte en ningún momento dio la sensación de poder perder el control del encuentro.

Cierto que el defensa vallisoletano Carnero facilitó las cosas a los de la capital del Principado cuando en el minuto 13 fue expulsado por un pisotón a Viti, pero también lo es que en esta ocasión los oviedistas mostraron una personalidad y una clarividencia para llevar el partido a su terreno a la que no son muy dados. También ayudó algo al control total de la confrontación por parte de los azules el entrenador castellano, Pacheta, que quizás retrasó en exceso a sus jugadores, facilitando así la labor de los creadores de juego de los de casa, sobre todo en el segundo tiempo. Un equipo con aspiraciones de subir directamente a Primera no puede renunciar prácticamente al ataque por quedarse con uno menos como hizo el Valladolid hasta que se vio con 2-0 en contra. Fue entonces, solo entonces, cuando apelando al orgullo se acercó con algo de peligro, no demasiado, a la portería de Femenías.

El Oviedo fue ganando en confianza a medida que iban pasando los minutos, aunque no fue hasta el segundo tiempo cuando sus jugadores destaparon el tarro de las esencias. Eso sí, desde el comienzo del encuentro se vio que los canteranos azules (cuatro en la alineación inicial) estaban dispuestos a llevar el peso del partido. Javi Mier, Viti y Borja Sánchez, a los que hay que sumar al uruguayo Brugman, se convirtieron en los grandes protagonistas del primer tiempo, en el que la defensa azul no se vio para nada inquietada. Solo cabe reseñar un disparo a puerta, fuerte pero muy lejano, de los de Pucela.

En el segundo acto los oviedistas dejaron de amagar y desde el primer minuto comenzaron a golpear a la retaguardia y al cancerbero vallisoletano. Hubo un paradón de Masip a cabezazo de Borja Bastón y un gol anulado al nueve carbayón por un fuera de juego milimétrico antes de que los azules se adelantaran con un bonito tanto de Javi Mier en el minuto 8, después de una gran asistencia de Brugman. Y sólo cinco más tarde, una gran jugada de Viti le sirve a Bastón para marcar el segundo gol de los asturianos. Los de Valladolid quedaron groguis tras estos dos golpes como le demuestra el hecho de que su primer acercamiento a la zona defensiva azul se produjo pasados veinte minutos de la segunda parte.

Pero a diferencia de encuentros anteriores en los que el Oviedo se mostró incapaz de enfriar los ánimos de los contrarios (fundamentalmente el Huesca, que empató a 3 después de ir perdiendo por 3-0) Ziganda acertó plenamente en los cambios y con Montiel y Hugo Rama contrarrestó cualquier posible intento de mejoría del Valladolid. Los azules se hicieron con el control del balón y las oportunidades de gol cayeron de su lado, no de los forasteros, hasta que ya en el descuento Montiel hizo el tercero de los azules tras una brillante jugada personal.

Lo que falta por saber ahora es si el Oviedo seguirá mostrando la cara buena de ayer en el Tartiere. Si lo hace por supuesto que hay tiempo de sobra para poder entrar en los puestos que dan opción a luchar por el tan deseado ascenso.