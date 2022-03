La opinión de Antonio Rico: PSG Globetrotters

El escritor Juan José Millás y el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga dicen en “La muerte contada por un sapiens a un neandertal” que en la naturaleza no hay vejez, no hay decrepitud, sino que solo hay plenitud o muerte. El fútbol hiperprofesional es casi lo contrario a la naturaleza, pero en este deporte que cada vez más se juega en nuestras pantallas y no en las gradas de los estadios tampoco existe la vejez porque no hay equipos decrépitos, sino equipos en plenitud o tan muertos como los zombis de “The Walking Dead”.

El Barça que fue destrozado por el Bayern de Múnich en un fantasmagórico partido de Liga de Campeones en Lisboa no estaba decrépito ni de parranda. Estaba muerto. No nos engañemos. El Barça que ganó al Nápoles en el Estadio Diego Armando Maradona y el Barça que ganó a Osasuna en el Camp Nou sigue muerto, pero si le dejan puede dar mordiscos tan terribles como los de un zombi. ¿Y el lujoso Paris Saint-Germain que fue fabricado por un doctor Frankenstein con recursos ilimitados para robar el fuego de los dioses de la Liga de Campeones? ¿También está muerto? ¿Está solo decrépito? ¿Viejo?

El PSG de Neymar, Mbappé, Di María, Messi, Sergio Ramos y Donnarumma no es un equipo muerto, ni decrépito, ni viejo. Por supuesto, no es un equipo en plenitud. El PSG que dirige (hasta ahora) Pochettino nunca fue un equipo de fútbol como los Harlem Globetrotters nunca fue ni será un equipo de baloncesto. ¿Los Harlem Globetrotters podrían ganar la NBA? No. Eso sí, ver a los Harlem Globetrotters jugar contra los Washington Generals o los New York Nationals es divertidísimo porque el resultado es lo de menos.

Los hechos, que son tan tozudos como las enseñanzas de la historia, han demostrado que el PSG Globetrotters no puede ganar la Liga de Campeones porque podría competir maravillosamente bien con el Real Madrid o el Bayern de Múnich en un partido de ji-ji ja-ja en el Parque de los Príncipes, pero no está hecho para ganar al Real Madrid y derrotar a la historia en un partido a cara de perro en el Bernabéu. Como decía el físico danés Niehls Bohr, predecir es muy difícil, sobre todo el futuro. ¿Podrá el PSG Globetrotter resucitar, dejar de ser un zombi, abandonar la vampírica condición de no-muerto y convertirse en un equipo de fútbol que aspire a la plenitud? Diría que no. El fútbol, como el corazón humano, tiene razones que la razón no conoce. Pero si un equipo carece de corazón, no hay ninguna razón para creer en él.

El pasado es más fácil de predecir que el futuro. Así, ahora muchos sabían que el fichaje de Messi por el PSG era un fracaso anunciado, que el fichaje de Sergio Ramos era un absurdo carísimo y que el fichaje de Donnarumma desembocaría de forma inevitable es una cantada histórica en el Bernabéu ante el acoso de un Benzema desatado. Más allá de este determinismo a posteriori, que es una ciencia más exacta que las matemáticas, el PSG necesita ser un equipo antes de ser un equipo de éxito que algún día pueda morir de éxito, como le sucedió al Barça.

El objetivo del PSG no es ganar la Liga de Campeones la próxima temporada sumando nuevos cromos a su álbum, sino aspirar a ser un equipo que algún día pueda morir. Mientras el PSG esté dirigido por tipos que creen que los Harlem Globetrotters son el mejor equipo de baloncesto del mundo no habrá fichaje galáctico que consiga resistir la presión de la historia en un Bernabéu alborotado.

¿El PSG debe fichar a Haaland? ¿A Vinicius Jr.? ¿A Van Dijk? Bueno. ¿A quién no le gusta ver jugar a los Harlem Globetrotters? Pero enfrente no van a estar los New York Nationals, sino equipos en plenitud o equipos muertos. Y el PSG siempre perderá.