Sin motivos para sonreír

El empate cosechado ayer por el Sporting en Leganés no aleja ni un milímetro los fantasmas del fútbol amateur a pesar de la derrota en casa del filial de la Real Sociedad. Solo estarán satisfechos los acostumbrados a vivir al día, los mismos que hincharon el pecho con las victorias en Ibiza y Miranda, prolongando la etapa de David Gallego cuando el equipo ya estaba roto a ojos de cualquiera capaz de coger distancia emocional con los acontecimientos (algunos se arrepienten ahora, tarde y mal, de no haber propiciado antes un recambio en el banquillo, aunque viendo la elección no está claro que haya sido mejor el remedio que la enfermedad). La realidad es que lo visto en Butarque es solo una leve mejoría respecto a lo anterior, sencillo logro porque empeorar era materialmente imposible. Sería el colmo que haya quien se atreva a tirar las campanas al vuelo por arañar un punto de quince, proporción que arroja sin paliativos al pozo.

Desde esta certeza debería el Sporting afrontar la recta final de la competición o, de lo contrario, tendrá difícil librarse de la quema. A su favor cuenta con dos verdades irrebatibles: los últimos tres equipos parecen ya en muerte cerebral y la plantilla rojiblanca tiene una calidad, al menos, en la media de la categoría (no es el caso de la defensa, donde conviven jugadores a años luz de su mejor versión y a dos pasos de la jubilación). En contra, pesan el factor psicológico, que atenaza las piernas incluso con el mejor de los coach, y un entrenador que un mes después de arribar a Gijón no ha dado con la tecla de la plantilla. Hay quienes dicen que José Luis Martí no tiene un perfil para la temporada iniciada y que no encaja ni con la filosofía del club, ni con la idiosincracia de la ciudad, ni con el carácter de la afición. Ojalá se equivoquen. Pese a todo, sigue quedando tiempo para reaccionar, pero esa reacción solo será posible desde la consciencia del momento histórico. A nadie le debería dar igual que su nombre quede escrito para siempre en una leyenda negra.