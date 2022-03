Una pieza fundamental

Me encanta la prueba 4x400 indoor, no sólo por la parte que me toca como exatleta, si no porque dentro de un deporte tan individual como es el atletismo ésta lo convierte en una prueba de equipo.

Y esto es precisamente lo que se pudo ver en Belgrado en el Campeonato del Mundo: un equipo perfectamente cohesionado cuya lectura de carrera en todo momento fue de una precisión que deja en evidencia todo el trabajo que lleva detrás, y que además es de una enorme calidad. No en vano, a nivel individual, es el mejor cuarteto de la historia del atletismo español. Y en este equipo sobresalió, como pieza fundamental, Iñaki, que maniobrando con gran aplomo, ayudó a lograr una plata mundialista. Es la segunda para un atleta asturiano en un mundial bajo techo desde que la ganara el recordado Yago Lamela. No queda como aficionado a este deporte nada más que disfrutar de este histórico momento, el primero de muchos que nos deparará Iñaki, y darle la enhorabuena a él, a su entrenador Pedro Pablo Nolet y a todo el equipo que le rodea y que, a lo largo de su carrera –como su exentrenador Jorge Amaya– le han ayudado a llegar al lugar donde está hoy: entre los mejores atletas del mundo.