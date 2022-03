Spotify Monte Parnaso

El resultado del último Real Madrid-Barça no se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia porque los culés se empeñarán en recordarlo y los merengues tendrán que responder al recuerdo de ese 0-4 con otros resultados igualmente contundentes. Así es el fútbol. Lo que sí se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia es un partido entre dos equipos con más mística que los poemas de santa Teresa de Jesús vestidos de blanco y de azulgrana porque, malditos seáis, el Real Madrid puede jugar de negro y el Barça de amarillo sin que los futboleros mueran porque no mueren. Así es el fútbol moderno. Los futbolistas del Real Madrid jugaron el último “clásico” vestidos como funcionarios de Bruselas revisando las cuentas públicas de Grecia, y los futbolistas del Barça se presentaron en el Bernabéu como si hubieran participado en un motín en el submarino amarillo del Villarreal. Fútbol moderno.

El escritor francés Téophile Gautier decía que todo lo que es útil es feo porque es la expresión de alguna necesidad, y las necesidades del hombre son ruines y desagradables. No dudo de que el color negro de la equipación del Real Madrid ¡en el Bernabéu y contra el Barça! es útil porque hay mucha pasta en juego, y el Real Madrid necesita mucha pasta para fichar a Haaland, a Mbappé y a todo lo que se mueva y prometa goles contantes y sonantes. Tampoco dudo de que rebautizar el campo del Barça como Spotify Camp Nou es útil porque hay mucha pela en juego, y el Barça necesita mucha pela para pagar su desorbitada deuda y para fichar a cualquier jugador que pueda hacer olvidar a los chavales de La Masía. Que el escudo que los futbolistas del Real Madrid llevaban en sus camisetas no sea el escudo del Real Madrid es, sin duda, útil para Adidas, para la campaña publicitaria que toque, para vender más cosas a los que ya tienen esas cosas en otro color y para que alguien se gane la vida diciendo que la nueva equipación del Real Madrid “fusiona a la perfección la innovación deportiva con el esteticismo vanguardista”. Que el Fútbol Club Barcelona termine jugando no para los aficionados del Camp Nou, sino para los que nos sentamos en el sofá y pagamos para que los “derechos de televisión” sigan alimentando una deriva tan absurda como infinita, es indudablemente útil para que el Barça pueda fichar más caro y pagar más sueldos asquerosos. Todo en el fútbol moderno es útil. Todo en el fútbol moderno es feo.

El pasado 21 de marzo celebramos el Día Mundial de la Poesía. Pero, como decía John Locke, raras veces se habrá visto que en el monte Parnaso, hogar de las musas, se descubran minas de oro y plata. El aire del Parnaso es agradable, pero el suelo es estéril y hay pocos ejemplos de gentes que hayan aumentado su patrimonio con lo que han cosechado. El aire del Parnaso futbolístico también es agradable porque está lleno de barro, camisetas sin publicidad (muchas veces incomprensible), estadios sin nombres ridículos (muchas veces incomprensibles) y nombres de futbolistas (muchas veces incomprensibles: ¿qué significa “Vini Jr”?) encima de un dorsal con un número muchas veces incomprensible. Pero el fútbol ya no puede vivir del aire del Parnaso. No hay minas de oro y plata en el hogar de las musas del fútbol. El césped del Bernabéu y del Camp Nou es estéril si no hay televisión y si Spotify no suelta un río de millones de euros. El talento poético de un futbolista no vale nada sin un representante. El goleador solo es un rimador afortunado si no tiene a su lado un experto en prosa financiera. Qué feo es todo.

El Real Madrid viste de negro, el Barça viste de amarillo y a partir de ahora el Parnaso se llamará Spotify Monte Parnaso. La poesía no es de quien la necesita.