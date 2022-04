“Josín”, un referente del olayismo

El fallecimiento de José Luis Sánchez, “Josín”, es una pérdida irreparable para el Club Natación Santa Olaya y para el olayismo. Con él se va, indudablemente, una parte de nuestro club. Porque el Santa Olaya no es solo presente, es toda la gente que ha ayudado a que hayamos podido llegar hasta donde actualmente estamos. “Josín” contribuyó a ello, como nadador y como entrenador, hasta convertirse en un referente. Se cierra una época.

Josín deja un inmenso legado, tanto deportivo como emocional. Las horas posteriores a su fallecimiento no han hecho más que demostrar lo que muchos ya sabíamos. Al tanatorio no paraban de llegar decenas y decenas de nadadores que pasaron por sus manos para acompañar a la famila y hacer visible un intangible tan enorme como el cariño que se ganó. Ser testigo de imagenes realmente emocionantes enorgullece y refrenda el calado de la persona a la que ahora tenemos que despedir. Exigente en lo deportivo, supo llegar como pocos con la mejor de sus herramientas: la sonrisa. Se nos ha ido una de las personas más queridas de esta casa, no solo por su profesionalidad, sino también por su dedicación y por su faceta humana. Él decía en una entrevista hace tiempo que era afortunado por hacer lo que verdaderamente le gustaba en la vida y, realmente, ha sido este club quien ha tenido la inmensa fortuna de tenerle. Descansa en paz.